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Экс-депутата Вишневского оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Василеостровский районный суд оштрафовал бывшего депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского (признан в РФ иноагентом), так как он не подал в Минюст РФ заявление о включении себя в список иноагентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга «Известиям» 18 декабря.

Суд оштрафовал экс-депутата по административной статье на 35 тыс. рублей.

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Минюст РФ включил Вишневского в реестр иностранных агентов 29 марта. По данным ведомства, он принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами, а также выступал против спецоперации на Украине. Сам Вишневский пытался оспорить этот статус.

30 октября Вишневский сложил с себя полномочия депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга досрочно, о чем он сообщил в Telegram-канале. Согласно федеральному закону от 15 мая, полномочия представителей публичной власти, признанных иноагентами, прекращаются досрочно, если в течение 180 дней со дня вступления в силу закона они не были исключены из реестра иностранных агентов.

С 1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Помимо этого данные лица должны сообщать об этом статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы. Кроме того, лицо, намеревающееся действовать в качестве иностранного агента, обязано до начала своих действий подать в уполномоченный орган заявление о включении его в реестр.

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