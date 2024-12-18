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Трамп появился на публике с новой прической

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Избранный президент США Дональд Трамп появился на публике с новой прической и тут же стал главной темой, которую обсуждают в социальных сетях. Видео с новым образом политика 18 декабря появилось в соцсетях.

На кадрах Трамп одет в черные брюки и белую майку-поло со своим логотипом, в руках у него традиционная красная кепка. При этом волосы политика коротко подстрижены.

Сообщается, что Трамп появился с новой прической в своем личном гольф-клубе. В сети тут же начали сравнивать избранного президента США то с братом Кевина Маккалистера из комедии «Один дома», то с персонажем фильма «Назад в будущее».

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18 декабря победа Трампа была официально подтверждена в рамках конституционного процесса голосования коллегии выборщиков. Республиканец получил большинство голосов коллегии выборщиков. Решающим моментом стало присуждение Трампу 40 голосов выборщиков от штата Техас.

Ранее, 6 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах и стал 47-м президентом США. Он заявил об этом перед своими сторонниками в штате Флорида. Ранее он уже возглавлял Белый дом в 2017–2021 годах и был 45-м президентом в истории страны.

Ранее, в июле 2020 года, издание Daily Mail обратило внимание общественности на то, что Трамп перестал красить волосы во время пандемии коронавируса и теперь появляется на публике с седой головой.

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