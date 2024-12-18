ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков на курском направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 210 военных на курском направлении. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, за сутки были уничтожены два танка, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и 122-миллиметровая гаубица Д-30.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 41 870 военнослужащих, 244 танка, 127 бронетранспортеров и 318 артиллерийских орудий.
Ранее в этот день сообщалось, что расчет БПЛА крымских десантников уничтожил украинский танк Abrams производства США в районе Новоивановки Курской области.
ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Идет ликвидация вторгшихся на российскую территорию украинских боевиков.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.