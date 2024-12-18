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Катавшегося по Бугульме на велосипеде Деда Мороза арестовали за педофилию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В Бугульме за надругательство над несовершеннолетней задержали местного жителя, который ездил по городу на велосипеде в костюме Деда Мороза и приглашал детей к себе домой. Об этом 18 декабря сообщили на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по Республике Татарстан.

Отмечается, что в отношении 54-летнего мужчины расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 132 и 242.1 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, а также изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным следствия, летом 2024 года мужчина, ремонтируя балкон у знакомых, остался наедине с шестилетней дочерью хозяев.

«Он совершил в отношении ребенка действия сексуального характера. При этом злоумышленник заснял произошедшее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть Интернет», — сказано в сообщении СК РФ.

В официальном Telegram-канале МВД по республике уточнили, что в телефоне мужчины были также обнаружены переписки сексуального характера с несовершеннолетними.

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как полагает следствие, мужчина может быть причастен к совершению других аналогичных преступлений.

«Незадолго до задержания он ездил по городу Бугульме на велосипеде в костюме Деда Мороза и раздавал детям конфеты, приглашая их к себе домой», — рассказали в ведомстве.

В следственном управлении призвали обратиться в правоохранительные органы граждан, располагающих информацией о противоправной деятельности обвиняемого.

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Ранее, 4 ноября, жители Новосибирской области рассказали о странном поведении освободившегося из колонии педофила-убийцы Александра Кужилова. Отмечается, что он провел в тюрьме 20 лет за изнасилование и убийство восьмилетней девочки.

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