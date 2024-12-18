В МИД РФ выступили против блокады Кубы со стороны США

Россия выступает за полную и безотлагательную отмену экономической, торговой и финансовой блокады Кубы со стороны США. Такое заявление 18 декабря сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, принимаемые Соединенными Штатами меры давления на Гавану незаконны и «грубо нарушают основополагающие принципы Устава ООН».

«Решительно осуждаем эту бесчеловечную нелегитимную практику», — говорится в заявлении на сайте МИДа.

Захарова отметила, что решение США сохранить Кубу в перечне стран — спонсоров терроризма является «искусственной причиной для оправдания нелегитимной политики экономического удушения независимого государства». Она добавила, что ради того, чтобы добиться смены власти на Кубе, США готовы применять любые методы.

Ранее, 2 ноября, в посольстве Кубы в России «Известиям» сообщили, что Гавана открыта к диалогу с США по любым вопросам, включая американский санкционный режим.

До этого, 30 октября, Генассамблея ООН большинством голосов в очередной раз приняла резолюцию против продолжающейся экономической блокады в отношении Кубы со стороны США. Под американскими рестрикциями Гавана находится с 1960-х годов.

В частности, резолюция содержит призыв к «прекращению экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы». Предложение получило 187 голосов за. Против принятия резолюции проголосовали только США и Израиль, а Молдавия воздержалась.