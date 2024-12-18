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Кардиолог предупредил об опасности синдрома праздничного сердца

Кардиолог Чернышова: синдром праздничного сердца может привести к смерти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Так называемый синдром праздничного сердца может стать причиной смерти. Об этом врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в среду, 18 декабря.

Специалист уточнила, что термин «праздничное сердце» кардиологи предложили еще в 1978 году.

«Под ним понимается ситуация, когда человек, обычно не злоупотребляющий алкоголем, всё-таки пьет достаточно много спиртных напитков в ограниченное время, и это может привести к нарушению сердечного ритма, вплоть до смертельного исхода», — сказала эксперт в беседе с aif.ru.

В дни длительных праздников на фоне употребления алкоголя нередко возникают аритмии, и это является огромной проблемой, подчеркнула эксперт. Она отметила, что если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то на фоне обильных застолий и злоупотребления спиртными напитками они могут обостриться. Согласно статистике, в новогодние праздники происходит довольно много инфарктов миокарда, отметила врач.

«Здесь нужно помнить, что при жалобах, которые могут указывать на начало инфаркта миокарда или просто на сердечный приступ, на нарушения сердечного ритма, нужно вызывать скорую помощь и при необходимости ложиться в стационар», — заключила кардиолог.

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В свою очередь профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов рассказал 9 декабря в беседе с сайтом kp.ru, что сбои в работе сердечно-сосудистой системы, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя, особенно часто встречаются в период праздников.

Специалист уточнил, что в группе риска прежде всего люди, имеющие проблемы с коронарными артериями, особенно старше 40–45 лет, передает RT.

10 декабря кардиолог Андрей Лебедев отметил, что колебания температуры способны спровоцировать приступы аритмии и стенокардии, а также инфаркт миокарда и инсульт. Кроме того, увеличивается вероятность появления гипертонических кризов, сообщает 360.ru.

4 декабря врач-кардиолог, ревматолог «ИНВИТРО Северо-Запад» Денис Бобылев рассказал «Известиям», что залог здоровья сердца составляют три компонента: достаточная физическая активность, прием препаратов для поддержки сердца, назначенных кардиологом по показаниям, а также сбалансированный рацион.

Главный научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, главный кардиолог Центрального федерального округа Сергей Проваторов отметил, что страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны избегать в своем рационе богатых холестерином продуктов, передает НСН.

Ранее, 15 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество спасенных пациентов с инфарктом миокарда в столице за 10 лет увеличилось более чем в два раза, передает агентство городских новостей «Москва».

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