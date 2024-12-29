Крестовый исход: христианские общины покидают Ближний Восток

Положение христиан на Ближнем Востоке серьезно осложнилось на фоне беспрецедентной эскалации обстановки . Численность покинувших регион последователей этой религии растет, рассказал «Известиям» представитель РПЦ в Сирии архимандрит Филипп. По его словам, там образовалась настоящая гуманитарная катастрофа и многим жителям пришлось оставить свои дома . Каковы причины ослабления позиций христианских общин в регионе и возможно ли замедлить процесс их исхода — в материале «Известий» .

Положение христиан в Ближневосточном регионе

Ближний Восток был колыбелью христианства. Но в последнее время регион сталкивается с тревожным феноменом — стремительным сокращением числа приверженцев этой религии . Об этом «Известиям» рассказал представитель Патриарха Московского и всея Руси при Антиохийском патриархе архимандрит Филипп (Васильцев). Политические конфликты, экономические трудности и религиозные преследования заставляют миллионы людей уезжать .

— В условиях стремительно развивающегося вооруженного конфликта процент христиан Ближнего Востока, покинувших родные земли, неизбежно растет . Многие церкви, в том числе Антиохийская православная церковь, высказали беспокойство судьбами своих прихожан в Алеппо и других занятых радикалами районах Сирии. Размер трагедии, которая сейчас разворачивается в Сирии, превышает возможности наших общин , — рассказал он «Известиям».

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По различным данным доля христианского населения в некоторых странах региона значительно снизилась. Если в начале XX века каждый четвертый житель Ближнего Востока был христианином, то сегодня их численность едва достигает 5% . Особенно критическая ситуация наблюдается в Ираке, Сирии и Палестине.

— После эскалации конфликта на Ближнем Востоке с осени 2023 года пострадали сотни тысяч мирных граждан, представителей совершенно разных конфессий. Мир, которому предшествовали многолетние военные действия, из-за которых ранее погибло и ранено множество людей, был снова нарушен , — отметил архимандрит Филипп. — Очевидно, сложившаяся обстановка стала причиной оттока христиан в наиболее благополучные для проживания страны, где есть сирийские и ливанские диаспоры . У Антиохийской православной церкви есть свои епархии в Европе и Америке с большим количеством приходов. В тяжелые времена Церковь всегда проявляет особую заботу о своих чадах, оказывая им духовную поддержку даже за пределами родного края.

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По его словам, в регионе образовалась настоящая гуманитарная катастрофа и многие жители были вынуждены покинуть свои дома. У кого была возможность, тот уехал в другую страну, у кого такой возможности не было, живет в развернутых в регионе временных лагерях.

Эскалация в Сирии и Ливане

Христианские общины в Сирии и Ливане столкнулись в 2024 году с серьезными вызовами, обусловленными продолжающимися боевыми действиями и политической нестабильностью в регионе. 1 октября Израиль начал наземную операцию против ливанского шиитского движения «Хезболла», помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами .

— У нашей общины как в Ливане, так и в Дамаске достаточно ограниченные возможности помощи. С началом военного ливано-израильского конфликта п одворье Русской православной церкви в Ливане организовало комитет по сбору вещей и пожертвований для помощи пострадавшим членам русскоязычной православной общины страны совместно с Русским домом в Бейруте . Собранная помощь была передана прихожанам подворья Русской церкви и российским соотечественникам во время акций в самом Бейруте и в городе Батрун, в которых приняли участие представители Русского дома и подворья Русской церкви, — рассказал «Известиям» архимандрит Филипп.

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Ситуация на северо-западе Сирии начала обостряться 27 ноября, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в РФ), представляющего ребрендинг организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), бывшего филиала в Сирии «Аль-Каиды» (также запрещена в РФ), начали атаку в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя всего 10 дней боевикам удалось без боя захватить Дамаск . Несмотря на заверения новых сирийских властей в уважении прав меньшинств, среди христианских общин сохраняются опасения относительно их будущего. Связь «Хайят Тахрир аш-Шам» с исламистскими идеологиями вызывает недоверие и беспокойство по поводу возможных гонений и преследований.

— В настоящий момент речь идет о том, чтобы с помощью посольства Российской Федерации эвакуировать представителей многочисленной русскоязычной общины в Сирии на родину . В самом начале военных действий в Сирии настоятель подворья Русской православной церкви предложил соотечественникам использовать жилые помещения здания представительства в Дамаске, — сообщил архимандрит, добавив, что правящие архиереи сирийских епархий заверили своих духовных чад в том, что они будут с ними от начала и до конца, оказывая им всю необходимую помощь.

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Политолог и востоковед Роланд Биджамов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что самое страшное для христиан и Сирии и Ближнего Востока уже произошло.

— За эти два десятилетия большинство из них эмигрировало, и христианство, которое зародилось на Ближнем Востоке, сегодня практически исчезло . Его присутствие в некоторых странах стало даже микроскопическим, а в других христиане представляют незначительное религиозное меньшинство, — сказал специалист.

Риск исчезновения христианства на Ближнем Востоке

Сложно дать точную оценку численности христианских общин в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Приблизительные оценки указывают на то, что в Египте проживает порядка 8–9 млн коптов . После начала «арабской весны» и перехода власти к «Братьям-мусульманам» (организация признана в РФ террористической) копты подверглись преследованиям со стороны исламистов. В те годы Египет покинули сотни тысяч христиан. В Сирии по итогам внутреннего вооруженного конфликта христианская община сократилась вдвое — до войны, которая началась в 2011-м, христиане составляли 8% населения (это приблизительно 1,8 млн человек). В Ираке из 1,5 млн христиан , проживавших до разгула там ИГ (признана террористической и запрещена в РФ), сейчас осталось не более 150 тыс .

— В ухудшающемся положении христиан на Ближнем Востоке виноваты в первую очередь западные колониальные державы, которые многое сделали для того, чтобы разжигать эту межконфессиональную рознь . Конечно, и то, что Израиль делает в Газе и на Западном берегу, тоже сильно бьет по позициям христиан, — отметил в беседе с «Известиями» директор Центра партнерства цивилизаций института международных исследований МГИМО Вениамин Попов.

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Тот факт, что христианские церкви до сих пор сохранились на Ближнем Востоке, можно считать до какой-то степени феноменом. Ведь на территории стран, официально исповедующих ислам и иудаизм, выжили не просто христианские диаспоры, но и четыре православных патриархата (Константинопольская православная церковь, Александрийская православная церковь, Антиохийская православная церковь и Иерусалимская православная церковь), история которых неразрывно связана с жизнью всего православия. И это при том, что число их последователей на сегодня составляют около 5% населения региона.

— Цифры говорят о том, что, если допустим, в 1970 году христиане составляли 70% населения Вифлеема, это город, который для христиан очень важен, сейчас там насчитывается всего 12%, то есть библейский Вифлеем становится практически мусульманским , — отметил Вениамин Попов.

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По его словам, в нынешних условиях требуется активность РПЦ, которая имеет очень большой авторитет на Ближнем Востоке.

— Здесь большое поле для совместных действий, христиане должны как-то помогать друг другу, объединяться, это вопрос только более активной координации действий, здесь можно говорить о совместных акциях с католиками и с протестантами, может быть, с в Ватиканом , потому что нужно обеспечить безопасность христиан, иначе действительно тенденция сокращения населения вызывает тревогу. Здесь мы могли бы более активно работать с коптами и египетской церковью, — рассказал Вениамин Попов.

Основными направлениями миграции христиан стали США, страны Европы, особенно Франция, ставшая домом для многих маронитов и ассирийцев, а также другие ближневосточные страны.

— Запад на самом деле — цивилизационная ловушка для христианских беженцев, потому что, будучи вынужденными покинуть свою историческую родину, они устремляются в западные страны в надежде обрести религиозную свободу, но сталкиваются с другими явлениями , которые в итоге приводят к тому, что их религиозная идентичность нарушается и им приходится менять свои мировоззренческие установки и приспосабливаться, — считает Роланд Биджамов.

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По его мнению, остановить сокращение численности христиан в этом регионе сейчас не представляется возможным в связи с низким уровнем рождаемости у христианских женщин по сравнению с другими религиозными группами ближневосточных стран.

— Решение проблемы зависит не от того, что мы констатируем упадок христианства, а от того, что мы можем совместно сделать, чтобы не допустить исчезновения христиан. Ближний Восток — место священное для всех трех религий, колыбель цивилизации, и поэтому надо более активно и настойчиво действовать в этом плане , — резюмировал в беседе с «Известиями» Вениамин Попов.

Положение на Ближнем Востоке остается тревожным. С расширением деятельности радикальных террористических организаций создается реальная опасность того, что тенденция выдавливания христиан как коренных жителей данного региона станет необратимой. Это будет не только гуманитарной трагедией, но и необратимым ущербом для мирового наследия.