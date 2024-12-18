В Новой Каховке мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ

В Новой Каховке в Херсонской области погиб мирный житель после обстрела территории Центрального рынка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 декабря сообщила администрация городского округа.

«В результате данного обстрела погиб мужчина, получивший травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что в результате обстрела были повреждены станция технического обслуживания (СТО), легковой автомобиль, два закрытых бокса автозаправочной станции и магазин одежды.

Ранее в этот день в Никитовском районе Горловки в ДНР при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник отдела полиции Андрей Строев в результате обстрела ВСУ. Его напарник не пострадал. Руководство и личный состав МВД выразили соболезнования родным и близким.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.