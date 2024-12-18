В Никитовском районе Горловки при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник отдела полиции Андрей Строев в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 18 декабря сообщило МВД по Донецкой Народной Республике (ДНР).

«Получив сигнал о происшествии, сотрудники полиции <…> незамедлительно выдвинулись на адрес, чтобы оказать помощь гражданам. Во время выполнения служебного долга произошел обстрел. После артудара осколки от снаряда ВСУ насквозь пронзили автомобиль, за рулем которого находился страж правопорядка», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Там уточнили, что напарник Строева не пострадал, однако сам полицейский получил ранения, несовместимые с жизнью.

Руководство и личный состав МВД выразили соболезнования родным и близким.

«Андрей Юрьевич был верным другом, коллегой, товарищем, преданным до конца своей профессии, который погиб, исполняя свой служебный долг», — добавили в МВД.

Ранее, 16 декабря, ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Горловку. В ходе нападения пострадали две жительницы и погиб мужчина. По словам корреспондента «Известий», который находился на месте, снаряды повредили гостиницу «Стирол» и несколько легковых автомобилей.

10 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что попытки украинских боевиков атаковать Горловку не имеют никакой военной целесообразности, однако до сих пор не прекращаются.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории России, особенно ее новые регионы, на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года.