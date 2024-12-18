Ле Пен допустила досрочные выборы во Франции из-за неустойчивого положения Макрона

Во Франции могут быть проведены досрочные президентские выборы из-за неустойчивого положения лидера страны Эммануэля Макрона. Об этом 17 декабря заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

«Ситуация очень хрупкая. Проблемы могут исходить даже из самого центрального блока, который может противоречить премьер-министру или финансовым рынкам. Есть много причин, которые могут подтолкнуть Эммануэля Макрона к сдаче своего мандата», — сказала она.

Ле Пен отметила, что причиной ухода Макрона могут стать не его личные качества, а системный кризис власти. По ее мнению, французский лидер потерял контроль над ситуацией в стране, в том числе не имея больше возможности назначать премьер-министра, который, по ее словам, назначил сам себя. Также Макрон утратил влияние на международной арене, добавила Ле Пен.

Накануне данные опроса La Dépêche показали, что три четверти жителей Франции считают действующего главу государства плохим президентом. Отмечалось, что Макрона не ценят в том числе и политические партии, исключая его собственную. По данным опроса, плохим лидером его считают 86% сторонников левой «Непокоренной Франции», а также 94% респондентов — единомышленников правого «Национального объединения».

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 4 декабря приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За вотум недоверия проголосовал 331 депутат. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал причиной потери доверия Макрону допущенный им финансовый хаос и его приверженность президенту США Джо Байдену.

На следующий день во время обращения к нации Макрон заявил, что не собирается покидать пост президента до конца срока полномочий в 2027 году. Он также напомнил, что не сможет выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание.

6 декабря основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон не понимает, как работает парламент. По мнению Меланшона, президент Франции должен уйти в отставку для того, чтобы народ смог пойти на президентские выборы.