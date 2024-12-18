Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Экономика
Цены на квартиры в новостройках за месяц снизились в 18 городах России
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Спорт
Вратарю «ПСЖ» наложили 10 швов из-за полученной во время игры с «Монако» травмы
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
Глава МИД Латвии возмутилась говорившим с нею на русском таксистом с Украины
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Мир
В Крыму предложили провести международный трибунал над Зеленским
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Мир
Пушилин назвал Зеленского обузой для Трампа
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Общество
Песков сообщил о серьезном анализе обращений к прямой линии Путина по теме СВО
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
«Народный фронт» организовал экскурсию в «Москва-Сити» для дочери бойца СВО
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

Ле Пен допустила досрочные выборы во Франции из-за неустойчивого положения Макрона

Ле Пен: во Франции могут быть проведены досрочные выборы из-за положения Макрона
0
Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Во Франции могут быть проведены досрочные президентские выборы из-за неустойчивого положения лидера страны Эммануэля Макрона. Об этом 17 декабря заявила глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

«Ситуация очень хрупкая. Проблемы могут исходить даже из самого центрального блока, который может противоречить премьер-министру или финансовым рынкам. Есть много причин, которые могут подтолкнуть Эммануэля Макрона к сдаче своего мандата», — сказала она.

Ле Пен отметила, что причиной ухода Макрона могут стать не его личные качества, а системный кризис власти. По ее мнению, французский лидер потерял контроль над ситуацией в стране, в том числе не имея больше возможности назначать премьер-министра, который, по ее словам, назначил сам себя. Также Макрон утратил влияние на международной арене, добавила Ле Пен.

Парижская фортуна: грозит ли новому премьеру Франции скорая отставка
На фоне экономического кризиса Франсуа Байру предстоит согласовать с оппозицией бюджет на 2025 год

Накануне данные опроса La Dépêche показали, что три четверти жителей Франции считают действующего главу государства плохим президентом. Отмечалось, что Макрона не ценят в том числе и политические партии, исключая его собственную. По данным опроса, плохим лидером его считают 86% сторонников левой «Непокоренной Франции», а также 94% респондентов — единомышленников правого «Национального объединения».

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции 4 декабря приняло резолюцию о недоверии правительству премьер-министра Мишеля Барнье. За вотум недоверия проголосовал 331 депутат. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал причиной потери доверия Макрону допущенный им финансовый хаос и его приверженность президенту США Джо Байдену.

На следующий день во время обращения к нации Макрон заявил, что не собирается покидать пост президента до конца срока полномочий в 2027 году. Он также напомнил, что не сможет выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание.

6 декабря основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон не понимает, как работает парламент. По мнению Меланшона, президент Франции должен уйти в отставку для того, чтобы народ смог пойти на президентские выборы.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024