Испанского режиссера Эдуарда Кортеса обвинили в домогательствах 27 женщин

Испанского режиссера Эдуарда Кортеса обвиняют в домогательствах к 27 женщинам. Об этом 18 декабря сообщила газета El País.

«По словам заявителей, Кортес связывался с ними через сети и под предлогом предложения работы просил снимать себя обнаженными», — говорится в сообщении.

Сообщается, что большинство женщин, которые обвиняют Кортеса, являются актрисами в возрасте от 20 до 30 лет. Режиссер связался с ними через социальные сети, заявляя, что находится в поиске актрис для его новых проектов. В итоге он предлагал им работу в обмен на откровенное видео.

«Разговоры происходили в рамках гипотетического поиска связей между манерой поведения персонажа и нашим личным опытом. Это никогда не были явные предложения», — заявил Кортес в свою защиту.

Эдуард Кортес дебютировал как режиссер и сценарист телесериалов в 1991 году. В 2003 году был номинирован на премию «Гойя» за режиссуру фильма «Ничья жизнь», а в 2005 году получил номинацию за сценарий драмы «Придут другие дни».

Ранее, в октябре этого года, стало известно, что над звездой французского кино Жераром Депардье начнется суд по делу о домогательствах. Его обвиняют в сексуальном насилии две участницы съемок картины «Зеленые ставни» в 2021 году. Перед началом заседания у здания суда собрались десятки митингующих женщин, требуя справедливости.