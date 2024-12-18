Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве завершаются последние приготовления перед прямой линией с Путиным
Наука и техника
Разработчик функционального МРТ Никос Логотетис планирует сотрудничество с учеными из РФ
Происшествия
Юные хоккеисты рассказали о помощи людям после столкновения поездов под Мурманском
Общество
Количество обращений на прямую линию с Путиным превысило 1,8 млн
Мир
Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе
Общество
Задержан машинист попавшего в аварию в Мурманской области грузового поезда
Общество
ФСБ показала кадры задержания подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
Общество
Хакеры рассекретили подразделение днепровского офиса мошенников call-центра
Мир
В США заявили о риске утечки данных после отказа команды Трампа от защиты связи
Политика
Кандидатуру Игоря Краснова на пост генпрокурора РФ обсудят в Совете Федерации
Происшествия
В Бурятии топливо вылилось на дорогу из опрокинувшегося бензовоза
Происшествия
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области
Происшествия
Восемь человек пострадали в Горловке при обстреле со стороны ВСУ
Мир
Администрация Байдена использует всё время для урегулирования на Ближнем Востоке
Происшествия
Женщина погибла от удара дверью в метро в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Польши Дуда назвал отправку войск на Украину предметом для разговора
Общество
Экс-посла РФ в США Антонова назначили советником главы ВТБ
Происшествия
В Ростовской области сообщили об уничтожении семи БПЛА

В Татарстане задержали разжигавшего религиозную вражду россиянина

Задержан сын председателя Квалификационной коллегии судей Татарстана Гилманова
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В Татарстане сына председателя Квалификационной коллегии судей республики Радика Гилманова задержали по делу об оправдании терроризма. Задержанный разжигал ненависть и вражду по отношению к лицам с немусульманской верой, представителям славянских национальностей и российским военным. Об этом 18 декабря сообщает источник «Известий».

Установлено, что 27-летний Гильманов последовательно изучал материалы религиозно-экстремистской направленности салафитского толка. С декабря 2022 года он неоднократно публиковал на проукраинских Telegram-каналах и в чатах комментарии радикального характера, а также статьи с оправданием массированной атаки украинских беспилотников по Крыму в августе 2023 года. Кроме того, личный мобильный телефон фигуранта был переведен на украинский язык.

Также отмечается, что какое-то время назад мужчина устроился на работу в особую экономическую зону, где производятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА) РФ. Там он и был задержан. Как предполагают правоохранители, Гильманов мог действовать по заданию спецслужб Украины.

ГСУ Следственного комитета (СК) России возбудило в отношении радикала уголовные дела по ст. 205.2 («Публичное призывы к осуществлению террористической деятельности») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

Онлайн-дозор: в России создали систему для выявления экстремистов в соцсетях
Она анализирует профили, посты и комментарии

Ранее, 28 ноября, жителя Челябинской области задержали за публичные призывы к экстремизму. В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассказали, что мужчина публиковал экстремистские материалы в мессенджере Telegram. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

При задержании мужчина предложил правоохранителям взятку, и поэтому в отношении него возбудили еще одно дело — по ч. 3 ст. 291 УК России («Дача взятки должностному лицу»). Фигурант заключен под стражу.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024