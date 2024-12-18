В Татарстане задержали разжигавшего религиозную вражду россиянина

В Татарстане сына председателя Квалификационной коллегии судей республики Радика Гилманова задержали по делу об оправдании терроризма. Задержанный разжигал ненависть и вражду по отношению к лицам с немусульманской верой, представителям славянских национальностей и российским военным. Об этом 18 декабря сообщает источник «Известий».

Установлено, что 27-летний Гильманов последовательно изучал материалы религиозно-экстремистской направленности салафитского толка. С декабря 2022 года он неоднократно публиковал на проукраинских Telegram-каналах и в чатах комментарии радикального характера, а также статьи с оправданием массированной атаки украинских беспилотников по Крыму в августе 2023 года. Кроме того, личный мобильный телефон фигуранта был переведен на украинский язык.

Также отмечается, что какое-то время назад мужчина устроился на работу в особую экономическую зону, где производятся беспилотные летательные аппараты (БПЛА) РФ. Там он и был задержан. Как предполагают правоохранители, Гильманов мог действовать по заданию спецслужб Украины.

ГСУ Следственного комитета (СК) России возбудило в отношении радикала уголовные дела по ст. 205.2 («Публичное призывы к осуществлению террористической деятельности») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

Ранее, 28 ноября, жителя Челябинской области задержали за публичные призывы к экстремизму. В региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России рассказали, что мужчина публиковал экстремистские материалы в мессенджере Telegram. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет).

При задержании мужчина предложил правоохранителям взятку, и поэтому в отношении него возбудили еще одно дело — по ч. 3 ст. 291 УК России («Дача взятки должностному лицу»). Фигурант заключен под стражу.