Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации по защите Донбасса потеряли около 1 млн военных убитыми и ранеными, а также около 20 тыс. танков и бронированных машин. Об этом 18 декабря заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов.

«Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1,5 тыс. пусковых установок систем залпового огня», — сказал Герасимов.

Он добавил, что российские военные за время проведения спецоперации набрали много практического опыта по ведению боевых действий разными формированиями, применению авиации, войск противовоздушной обороны и других видов сил. Герасимов не сомневается, что цели спецоперации обязательно будут достигнуты.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии министерства рассказал, что за 2024 год украинская армия потеряла более 560 тыс. военных убитыми и ранеными, а в приграничье Курской области к тому дню было ликвидировано примерно 40 тыс. боевиков ВСУ.

Президент России Владимир Путин на том же заседании отметил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей спецоперации. Глава государства подчеркнул, что российские войска прочно владеют инициативой на линии боевого соприкосновения благодаря мужеству бойцов армии РФ, труду предприятий оборонно-промышленного комплекса и всенародной поддержке армии и флота.

До этого, 10 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что ситуация на фронте складывается далеко не в пользу Украины, а ВСУ находятся на грани развала. Депутат Верховной рады Александр Дубинский 12 декабря заявил, что Киев уже проиграл в конфликте и фактически потерял Донбасс, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли 20 мая, и его западным партнерам всё равно, сколько человеческих потерь несет украинская армия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.