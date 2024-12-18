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В Генштабе заявили о потере ВСУ около 1 млн человек убитыми и ранеными с начала СВО

Герасимов: ВСУ с начала СВО потеряли около 1 млн человек убитыми и ранеными
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Фото: REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала спецоперации по защите Донбасса потеряли около 1 млн военных убитыми и ранеными, а также около 20 тыс. танков и бронированных машин. Об этом 18 декабря заявил глава Генштаба России Валерий Герасимов.

«Потери противника с начала СВО составили около миллиона человек убитыми и ранеными, около 20 тыс. танков и боевых бронированных машин, свыше 19,5 тыс. орудий полевой артиллерии, а также более 1,5 тыс. пусковых установок систем залпового огня», — сказал Герасимов.

Он добавил, что российские военные за время проведения спецоперации набрали много практического опыта по ведению боевых действий разными формированиями, применению авиации, войск противовоздушной обороны и других видов сил. Герасимов не сомневается, что цели спецоперации обязательно будут достигнуты.

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Глава Минобороны России Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии министерства рассказал, что за 2024 год украинская армия потеряла более 560 тыс. военных убитыми и ранеными, а в приграничье Курской области к тому дню было ликвидировано примерно 40 тыс. боевиков ВСУ.

Президент России Владимир Путин на том же заседании отметил, что 2024 год стал знаковым в вопросе достижения целей спецоперации. Глава государства подчеркнул, что российские войска прочно владеют инициативой на линии боевого соприкосновения благодаря мужеству бойцов армии РФ, труду предприятий оборонно-промышленного комплекса и всенародной поддержке армии и флота.

До этого, 10 декабря, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отметил, что ситуация на фронте складывается далеко не в пользу Украины, а ВСУ находятся на грани развала. Депутат Верховной рады Александр Дубинский 12 декабря заявил, что Киев уже проиграл в конфликте и фактически потерял Донбасс, а президенту Украины Владимиру Зеленскому, чьи полномочия истекли 20 мая, и его западным партнерам всё равно, сколько человеческих потерь несет украинская армия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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