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Сергей Безруков получил премию «Легенды Тавриды»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Художественный руководитель Московского Губернского театра, российский актер Сергей Безруков получил ежегодную премию «Легенды Тавриды».

Награда вручается выдающимся представителям культуры и искусства за их значительный вклад в развитие нового поколения творцов.

Торжественное объявление лауреата, вручение статуэтки, а также театрализованное представление прошли на территории пространства «Хлебзавод № 9» в Москве. В ходе мероприятия зрители увидели номера, посвященные взрослению и становлению актера. Безруков поблагодарил студентов своей мастерской и всех, кто принимал участие в представлении.

«Было выдвинуто очень много хороших предложения для развития театра, которые мы собрали и, я надеюсь, реализуем», — сказал актер.

Ранее премии были удостоены дирижер Юрий Башмет, композитор и продюсер Игорь Крутой, кинорежиссер и сценарист Никита Михалков и многие другие.

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В декабре прошлого года народный артист РФ Олег Газманов получил ежегодную премию «Легенды Тавриды». Поздравить отца вышел на сцену и Родион Газманов. Он сказал, что видит отражение отца в его творчестве и многочисленных поклонниках.

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