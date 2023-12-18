​​​​​​​Олег Газманов получил премию «Легенды Тавриды»

Народный артист РФ Олег Газманов получил ежегодную премию «Легенды Тавриды». Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Арт-кластера «Таврида» в социальной сети «ВКонтакте».

«Олег Газманов поддерживает и активно участвует в проектах «Тавриды», лично коммуницирует с молодыми творцами, за что мы ему искренне благодарны» — поделились в пресс-службе.

Премия-признание, как ее называют в кластере, вручается в этом году в четвертый раз. Она была учреждена участниками проектов «Тавриды», чтобы выделить выдающихся деятелей культуры и искусства за их вклад в профессиональное становление нового поколения творцов.

«Его песни стали гимнами и символами для нескольких поколений. Его сценический образ служит эталоном настоящего артиста. Его прекрасная форма на протяжении многих лет показывает, как правильный образ жизни может стать секретом долголетия», — описывали народного артиста ведущие премии.

Отмечается, что молодые исполнители с удовольствием поют песни мэтра, а тысячи людей подпевают всем знакомые строчки.

Поздравить отца вышел на сцену и Родион Газманов. Он сказал, что видит отражение отца в его творчестве и многочисленных поклонниках.

Ранее премии были удостоены композиторы Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, дирижер Юрий Башмет, руководитель телепередачи КВН Александр Масляков, режиссеры Владимир Меньшов, Никита Михалков и Олег Табаков и искусствовед Ольга Свиблова.