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СМИ сообщили о возможном объединении Nissan и Honda

Reuters: компании Nissan и Honda могут объединиться
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Фото: REUTERS/KYODO
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Японские автокомпании Honda и Nissan ведут переговоры об углублении сотрудничества и возможном слиянии в связи с растущей конкуренцией со стороны Tesla и китайских автопроизводителей. Об этом 18 декабря сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

В случае слияния в мировом автопроме образуется новый автогигант. Объединение Honda и Nissan приведет к созданию компании стоимостью $54 млрд с годовым объемом производства 7,4 млн автомобилей, что сделает ее третьей по величине автомобильной группой в мире по объему продаж после концернов Toyota и Volkswagen.

В марте обе компании заключили стратегическое партнерство с целью совместной разработки электромобилей. Обострившиеся в последние месяцы финансовые и стратегические проблемы Nissan усилили необходимость в более тесном сотрудничестве с Honda.

Honda и Nissan опубликовали заявления о том, что ни одна из компаний о слиянии не объявляла. Компания Renault, крупный акционер Nissan, отказалась от комментариев.

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12 декабря глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что, в то время как отечественная компания наращивает производство и разрабатывает новые модели после ухода из РФ иностранных партнеров и поставщиков, крупные западные производители, в том числе покинувшие рынок РФ, испытывают проблемы.

26 декабря сообщалось, что Nissan ищет якорного инвестора, который поможет ей пережить ближайший год, поскольку Renault сокращает свою долю в японской компании.

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