ВС РФ освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в ДНР
Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Трудовое и Старые Терны в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 декабря сообщили в Минобороны России.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Трудовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.
На этом же направлении российские войска уничтожили до 350 военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Населенный пункт Старые Терны был освобожден подразделениями группировки войск «Центр». Кроме того, на этом же направлении российские войска отразили 11 контратак ВСУ и уничтожили боевую бронемашину Senator производства Канады и до 440 боевиков.
Накануне стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР. Также бойцы российской армии нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и разбили две бригады теробороны.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
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