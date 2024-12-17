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ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Российские войска освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 17 декабря сообщило Министерство обороны России.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Также бойцы российской армии нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), были разбиты две бригады теробороны.

Противник потерял до 330 боевиков, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, гаубицу Д-30, орудия М119 и L-119.

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Накануне подразделения «Южной» группировки войск также освободили Елизаветовку в ДНР. Всего на данном направлении противник потеряли до 345 человек, пять автомобилей, две боевые бронированные машины MaxxPro, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin.

Тогда же министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, что бойцы ВС РФ в 2024 году освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых противником. Однако украинские боевики всё еще контролируют менее 1% территорий ЛНР и 25–30% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Он также отметил, что ВС РФ прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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