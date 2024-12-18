Жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог сбора гумпомощи и подготовку теракта
- Новости
- Общество
- Жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог сбора гумпомощи и подготовку теракта
Жителя Севастополя Андрея Енюкова приговорили к 10 годам колонии за поджог сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса и подготовку теракта на нефтехранилище. Об этом 18 декабря сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
«Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в интернете в течение трех лет», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что летом 2022 года мужчина создал радикальное неформальное проукраинское движение с целью осуществления терактов. Позже он совершил поджог сбора гумпомощи для жителей Донбасса и намеревался поджечь нефтехранилище в Севастополе. Он приобрел бутылки с зажигательной смесью и хранил их по месту жительства.
В результате противоправных действий злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Ранее, 16 декабря, военный суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима Василия Жаркова, обвиняемого в госизмене, участии в террористической организации «Легион свободы России» (признана террористической и запрещена на территории РФ) и в подготовке диверсий на стратегических объектах в Московской области. Сам осужденный вину не признал, а его адвокат объяснял действия своего подзащитного «гормональным сбоем из-за отсутствия любовных отношений».