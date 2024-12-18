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Депутат оценил законопроект о штрафах за продажу сигарет и вейпов детям

Депутат Иванов: увеличение штрафов за продажу сигарет детям — необходимый шаг
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Увеличение штрафов за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе электронных сигарет, — необходимый шаг на пути к снижению потребления никотина среди молодежи, считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. Об этом он рассказал «Известиям» 18 декабря.

Ранее в этот день Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, согласно которому предлагается повысить штрафы за продажу несовершеннолетним россиянам табачной и никотинсодержащей продукции, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента. Предполагается, что за правонарушение юридические лица могут быть обязаны заплатить до 2 млн рублей, должностные лица — до 700 тыс. рублей, граждане — до 300 тыс. Кроме того, вводится штраф за продажу жевательных табаков.

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«Увеличение штрафов сыграет роль в более ответственном подходе продавцов к соблюдению законодательства, а также даст ясный сигнал обществу о серьезности намерений государства в борьбе с вредными привычками», — отметил Иванов.

По его мнению, проблема употребления никотиносодержащей продукции среди несовершеннолетних становится всё более острой и это негативно сказывается на здоровье будущего поколения. При этом несовершеннолетние зачастую становятся легкой добычей для продавцов, не соблюдающих правила, что ведет к формированию зависимостей в раннем возрасте.

«Важным аспектом изменений в законодательстве является поддержка со стороны общественных организаций и образовательных учреждений, которые должны сыграть ключевую роль в просвещении молодежи о вреде никотина. Совместные усилия государства, бизнеса и общества необходимы для достижения положительных результатов и изменения социальной нормы в отношении употребления никотина», — подчеркнул он.

Депутат призвал сообщать о нарушителях закона в правоохранительные органы.

В октябре Министерство здравоохранения России сообщило, что разработало стратегию по сокращению потребления табака на период до 2030 года. Ее основная задача — снизить распространенность курения как табака, так и другой никотинсодержащей продукции, например электронных сигарет. Эти меры помогут увеличить ожидаемую продолжительность жизни жителей РФ.

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