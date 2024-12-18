В США более 30 человек пострадали в ДТП с участием 40 автомобилей
Шесть аварий с участием 40 автомобилей произошли на мосту Lake Pontchartrain Causeway в США. В ходе происшествия пострадали 33 человека. Об этом 17 декабря сообщила телевизионная станция Fox8live.
Уточняется, что ДТП произошли в тот же день из-за туманной погоды, что привело к закрытию движения на мосту.
«Национальная метеорологическая служба в Новом Орлеане сообщает, что видимость была снижена до менее чем одной мили над частями озера, включая мост», — указано в публикации.
В результате аварий 33 человека были госпитализированы, а некоторые автомобили получили повреждения, предположительно из-за возгорания.
Ранее, 7 декабря, на востоке Турции в Битлисе более 30 человек пострадали в результате ДТП с участием не менее 23 автомобилей. Причиной аварии стали туман и гололед. Раненые были доставлены в государственную больницу.