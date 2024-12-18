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В России цены на красную икру могут снизиться на 10% после Нового года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В России цены на красную икру, которые подскочили осенью, могут снизиться на 10% после Нового года. Об этом 18 декабря заявил председатель Рыбного союза Александр Панин.

«Икры более чем достаточно, то есть дефицита не будет, икра останется и на посленовогодний период, и до Масленицы доживет. Да, я в числе тех экспертов, которые говорят, что после Нового года я ожидаю отскок еще вниз... Процентов 10 я бы точно поставил, что икра отыграет», — приводит его слова «РИА Новости».

Панин заявил, что икры на рынке достаточно и уже сейчас можно найти икру по цене 10,5 тыс. рублей за 1 кг. Из-за высокой цены по сравнению с прошлым годом спрос на икру упал, добавил он.

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В ноябре этого года стало известно, что вылов лососевых пород рыб в России едва достиг 235,4 тыс. т. Это худший показатель за 20 лет. Сообщалось, что за всю историю наблюдений РФ установила лишь два рекорда по вылову — 609 тыс. т в 2023 году и почти 685 тыс. т в 2018 году. В предыдущие 80 лет объемы промысла были значительно меньше.

7 октября стало известно, что в России дорожает красная икра. Цены на нее к октябрю этого года по сравнению с октябрем прошлого уже выросли до 25% и еще до 10% могут подняться к Новому году. Сообщается, что причиной низкого объема добычи стала природная особенность — двухгодичная цикличность вылова: в нечетные годы он высокий, в четные — низкий.

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