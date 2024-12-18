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В Москве задержали восемь членов ОПГ за организацию незаконной миграции

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Фото: СК РФ
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В Москве задержали восемь членов организованной преступной группы, которые почти за два года незаконно провели миграцию более тысячи человек. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СК РФ).

«По данным следствия, с января 2023 года по декабрь 2024 года участники организованной преступной группы, действуя из личной корыстной заинтересованности, вопреки установленному порядку миграционного учета, организовали за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории Российской Федерации более 1000 иностранных граждан путем изготовления фиктивных трудовых договоров», — отметили в Telegram-канале.

Отмечается, что участники банды изготавливали фиктивные трудовые договора и предоставляли ложную информацию в миграционный учет. По данным следствия, доход от преступной деятельности составил почти 30 млн рублей.

У задержанных провели обыски, в ходе которых были найдены денежные средства, документация, бланки и информационные носители. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

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Ранее, 27 ноября, в Санкт-Петербурге задержали местного жителя по подозрению в незаконной миграции. Установлено, что в кооперации фигурант разработал план, согласно которому иностранные граждане фиктивно ставились на учет по месту пребывания, им также оформлялся патент. Кроме того, преступная схема осуществлялась за денежное вознаграждение.

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