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NYT узнала о сомнениях в Пентагоне насчет сроков передачи помощи Украине

NYT: Байден едва ли успеет поставить Киеву всю одобренную военную помощь
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Фото: TASS/Zuma/Mauricio Campino
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Администрация действующего президента США Джо Байдена, скорее всего, не успеет поставить Украине всю одобренную военную помощь. Об этом сообщила 17 декабря The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Администрация Байдена вряд ли потратит все оставшиеся $5,6 млрд, которые конгресс выделил на отправку оружия и другой военной помощи Украине», — указано в публикации.

В Белом доме планируют объявить о дополнительном пакете помощи Украине до конца текущего года. Однако будет сложно использовать всю сумму до вступления избранного президента США Дональда Трампа в должность, поскольку он намерен завершить украинский конфликт, подчеркнули в издании.

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Ранее, 13 декабря, Байден добрил новый пакет помощи Украине на $988 млн. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, США будут оказывать дополнительную военную поддержку Киеву «вплоть до конца срока полномочий» администрации Байдена.

В тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США планируют передать Украине больше военной помощи до окончания президентского срока действующего главы государства. По данным источника, до середины января на территорию Украины планируется поставить сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни единиц бронетехники и другие виды вооружения.

До этого, 10 декабря, в минфине США сообщили, что Вашингтон выделил Киеву кредит на сумму $20 млрд, который предполагается погасить с помощью доходов от замороженных активов РФ. Глава министерства Джанет Йеллен напомнила, что этот транш представляет собой часть от $50 млрд такого кредита, который страны G7 собираются дать Украине. Она заявила, что США должны ужесточать антироссийские санкции.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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