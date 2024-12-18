В Забайкалье четырех человек задержали за взятки при аккредитации медработников
Председателя аккредитационной комиссии Министерства здравоохранения РФ в Забайкальском крае и троих его сообщников задержали по подозрению во взяточничестве и незаконной выдаче медицинских лицензий работникам. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю.
«Читинец, являясь председателем аккредитационной комиссии по здравоохранению, совместно с тремя другими фигурантами получал взятки от медицинских работников за незаконное оформление успешной первичной и специализированной аккредитации без сдачи ими соответствующих экзаменов», — отметили в Telegram-канале.
По версии следствия, установлено более тысячи случаев получения взяток на общую сумму 30 млн рублей. В настоящее время все участники преступной группы задержаны.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
Ранее, 13 декабря, сообщалось, что главу минздрава Владимирской области Валерия Янина заключили под стражу. Уточняется, что он обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использование служебного положения в крупном размере»), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности»).