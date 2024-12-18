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На Украине допустили сильный удар США по Зеленскому

Соскин: США могут нанести сильный удар по Зеленскому
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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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США могут нанести сильный удар после слов президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая) в отношении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом 17 декабря заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский, по сути, прямым текстом уже наехал на Орбана и сказал, что «ты тут не мешай» и что он не позволит становиться между собой и Соединенными Штатами, Европой и так далее. Это уже открытая форма конфликта. <…> Я думаю, будет удар от американцев какой-то по Зеленскому сейчас, очень сильный», — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, должны быть предприняты какие-то действия со стороны оппонентов Зеленского, к которым он отнес победившего на президентских выборах США Дональда Трампа и его сторонников.

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Ранее в этот день британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Зеленского возмутило предложение венгерского премьер-министра Орбана установить на Рождество прекращение огня с Россией и провести обмен пленными.

До этого, 11 декабря, Орбан сообщил, что украинский лидер отверг инициативу установить перемирие и совершить процесс обмена пленными на Рождество. Он добавил, что Венгрия сделала всё, что было в ее силах, и назвал данное решение Зеленского печальным.

Также венгерский премьер обсудил предложение с президентом России Владимиром Путиным, с папой римским Франциском в Ватикане, с избранным президентом США Дональдом Трампом и с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Власти Венгрии заявили, что продолжат попытки добиться перемирия.

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