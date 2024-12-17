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Илона Маска и SpaceX проверят по подозрению в нарушении секретности

NYT: Илон Маск и SpaceX столкнулись с проверками после нарушения секретности
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Фото: Global Look Press/Grzegorz Wajda
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Американский предприниматель Илон Маск и его компания SpaceX столкнулись с проверками властей США из-за подозрения в нарушении федеральных протоколов отчетности по защите гостайны. Об этом 17 декабря сообщила газета The New York Times.

«По словам восьми источников, эти опасения вызвали по меньшей мере три проверки на федеральном уровне. Управление генерального инспектора минобороны начало проверку по этому вопросу в этом году, а Военно-воздушные силы и управление заместителя министра обороны по разведке и безопасности Пентагона отдельно инициировали проверку в прошлом месяце», — говорится в публикации.

Уточняется, что доступ Маска к гостайне обуславливается его позицией в SpaceX. Согласно правилам, его уровень доступа подразумевает регулярные отчеты в минобороны США с подробностями его международных путешествий, а также частной жизни. Однако, как отметили собеседники газеты, Маск как минимум с 2021 года не подавал подобных отчетов.

«Пока неясно, повлияют ли федеральные проверки на Маска или SpaceX. Некоторые из сотрудников SpaceX, которые жаловались [на поведение Маска], были уволены или вынуждены покинуть свой пост. <…> Два представителя министерства обороны заявили, что высокопоставленные руководители Пентагона дали указания избегать обсуждения этого вопроса, чтобы они не стали мишенями для Маска», — подытожили в издании.

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Ранее, 15 декабря, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о недопуске Маска к секретным данным SpaceX. По данным WSJ, юристы SpaceX призвали высшее руководство не допускать миллиардера к секретным данным, чтобы он избежал вопросов правительства об употреблении наркотиков и его контактах с иностранными гражданами.

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