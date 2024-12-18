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Минобороны России сообщило о подвигах бойцов ВС РФ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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В Министерстве обороны России 18 декабря сообщили о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как отметили в ведомстве, подразделение, в составе которого действовал ефрейтор Максим Некрасов, находилось в оборонительных порядках на одном из наиболее вероятных направлений наступления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Неся службу на посту визуального наблюдения, военнослужащий обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, скрытно перемещавшуюся в направлении позиций российских войск.

Своевременно оповестив командование об обнаруженном противнике, Некрасов занял выгодную позицию и открыл огонь по украинским боевикам. Находясь под постоянным огнем минометов, военнослужащий смог сковать действия противника и не допустил его дальнейшего продвижения, заставив принять бой на открытой местности. В ходе боя при помощи стрелкового оружия он уничтожил несколько боевиков ВСУ, а также под плотным артиллерийским огнем эвакуировал двух раненых товарищей в безопасное место для оказания первой медицинской помощи. Смелые и решительные действия Некрасова не позволили противнику атаковать российские позиции. Понеся большие потери, вражеские диверсанты отступили.

Также в Минобороны обратили внимание на заслуги сержанта Дениса Житченко, который, командуя минометным расчетом, выполнял задачи по огневой поддержке наступления российских войск на одном из тактических направлений. В ходе ведения воздушной разведки при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) он обнаружил хорошо замаскированный опорный пункт ВСУ на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения, не дававший возможности российским штурмовикам продвигаться вперед.

Житченко оперативно произвел расчеты для нанесения огневого поражения противнику и организовал грамотное управление минометным огнем своего расчета. В бою после нанесения ударов он своевременно менял позиции и выводил орудие из-под ответного огня украинских боевиков, чем сохранил жизнь расчету и обеспечил непрерывную огневую поддержку наступающим российским войскам. Благодаря оперативным и профессиональным действиям Житченко опорный пункт противника был уничтожен, что способствовало беспрепятственному продвижению подразделений российских войск и закреплению на новых территориях.

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Накануне, 17 декабря, сообщалось, что расчет БПЛА группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области. На кадрах объективного контроля зафиксировано обнаружение противника и последующее оставление своих позиций боевиками ВСУ после атаки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято в связи с обострением обстановки в регионе.

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