Потерявшуюся на вологодском вокзале кошку отправили к хозяйке

Работники железной дороги нашли убежавшую на вокзале в Вологде кошку и отправили ее хозяйке. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.



«Кошку Соню нашли и вернут хозяйке», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что кошка убежала на вокзале в Вологде из поезда Архангельск – Санкт-Петербург 15 декабря. На остановке хозяйка вывела ее на прогулку, а та, испугавшись вокзального шума, забилась под кладовую пункта обогрева путейцев. Извлечь оттуда животное за время стоянки не удалось.

После этого работники вокзала отследили кошку по камерам наблюдения и попытались выманить ее кормом из места, куда она спряталась. Однако это не помогло. Затем внутри кладовой была установлена фотоловушка, а также ловушка с кормом. На вторые сутки кошка проголодалась и вышла на запах корма.

Соню перенесли в теплое помещение, накормили и напоили. Работники вокзала помогли оформить квитанцию на перевозку, и вечером кошку отправили в Санкт-Петербург к хозяйке в фирменном поезде «Белые ночи».

Ранее, 13 декабря, было прекращено уголовное дело о гибели кота Твикса, которого выкинули из вагона поезда в Кирове. Кот выбрался из переноски. Проводница не смогла найти владельца питомца и решила, что он беспризорный, и вынесла животное из вагона на ближайшей остановке в мороз. После просьбы хозяина Эдгара Гайфуллина кота искал почти весь Киров, труп животного нашли неподалеку от железнодорожных путей. По результатам расследования проводницу, которая вынесла животное из вагона поезда, признали невиновной.