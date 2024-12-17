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Потерявшуюся на вологодском вокзале кошку отправили к хозяйке

Кошку Соню, сбежавшую из поезда на стоянке в Вологде, нашли и вернут хозяйке
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Фото: t.me/szdrzd
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Работники железной дороги нашли убежавшую на вокзале в Вологде кошку и отправили ее хозяйке. Об этом 17 декабря сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

«Кошку Соню нашли и вернут хозяйке», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что кошка убежала на вокзале в Вологде из поезда Архангельск – Санкт-Петербург 15 декабря. На остановке хозяйка вывела ее на прогулку, а та, испугавшись вокзального шума, забилась под кладовую пункта обогрева путейцев. Извлечь оттуда животное за время стоянки не удалось.

После этого работники вокзала отследили кошку по камерам наблюдения и попытались выманить ее кормом из места, куда она спряталась. Однако это не помогло. Затем внутри кладовой была установлена фотоловушка, а также ловушка с кормом. На вторые сутки кошка проголодалась и вышла на запах корма.

Соню перенесли в теплое помещение, накормили и напоили. Работники вокзала помогли оформить квитанцию на перевозку, и вечером кошку отправили в Санкт-Петербург к хозяйке в фирменном поезде «Белые ночи».

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