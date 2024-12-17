Ветеринары рассказали об обеспечении безопасности питомцев на Новый год

Ветеринары напомнили во вторник, 17 декабря, хозяевам домашних животных, как обезопасить их в период праздников. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам специалистов, украшая елку, необходимо оставить пустыми нижние ряды, так как гирлянды, мишура и другие украшения представляют опасность для питомца.

«Если у него начались тошнота, рвота, потеря аппетита, слюнотечение, общее недомогание, нужно немедленно обратиться к ветеринару», — рассказали в пресс-службе ведомства в беседе с «Радио 1».

Ветеринары предупредили, что не стоит кормить любимца едой с праздничного стола, так как это может вызвать аллергию, отравление, непроходимость и травмирование желудочно-кишечного тракта.

«Залпы фейерверков могут испугать животных, поэтому во время прогулок надо крепко держать поводок. Очень важно, чтобы четвероногий друг был чипирован и зарегистрирован. В случае пропажи при наличии чипа и регистрации контакты владельца найдут в базе при обращении в ближайшую ветклинику и оперативно свяжутся», — отметили в министерстве.

Там добавили, что жители могут обратиться в госветклинику, обнаружив домашнее животное на улице без хозяина.

5 декабря в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отметили, что не следует преподносить змей — символ наступающего года — в качестве подарка к празднику, передает НСН. К содержанию рептилий и безопасности близких необходимо подходить ответственно, передает агентство городских новостей «Москва».

Заведующая отделением экзотических животных Vetcity Clinic Полина Прибыш рассказала в беседе с РИАМО, что человек, которому подарили змею, зачастую может быть не готов к этому.