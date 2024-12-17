Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Вануату

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Вануату. Об этом 17 декабря сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что очаг сейсмособытия пролегал на глубине 58 км. Эпицентр землетрясения находился в 17 км к западу от Порт-Вилы, столицы Вануату, с населением примерно 35,9 тыс. человек. Информации о пострадавших и разрушениях не было. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в этот день сообщалось, что после землетрясения магнитудой 7,4 у берегов Вануату была объявлена угроза цунами. В EMSC уточнили, что землетрясение произошло на глубине 43 км на расстоянии 25 км от города Порт-Вила. В результате произошедшего погиб один человек, а здание, в котором находятся посольства Франции и США, было повреждено.