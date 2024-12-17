В результате землетрясения в Вануату повреждено здание посольств Франции и США

В результате землетрясения у побережья Вануату здание, в котором находятся посольства Франции и США, было повреждено. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщил посол Франции в Вануату и на Соломоновых островах Жан-Батист Жанжен Вильмер.

«Очень сильное землетрясение в Вануату разрушило посольство (здание разделено на две части, а первый этаж американского посольства полностью разрушен)», — написал он на своей странице в Х (бывш. Twitter).

Дипломат уточнил, что никто из персонала не пострадал, но в столице Порт-Виле нет воды и света, отключено электричество и приостановлено движение.

Ранее в этот день сообщалось, что после землетрясения магнитудой 7,4 у берегов Вануату была объявлена угроза цунами. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) уточнили, что землетрясение произошло на глубине 43 км на расстоянии 25 км от города Порт-Вила. В результате произошедшего погиб один человек.