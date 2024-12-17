При обстреле ВСУ в Херсонской области пострадал мирный житель

В городе Алешки Херсонской области при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимира Сальдо Владимир Василенко.

«17 декабря в 17:00 мск в городе Алешки по улице 1 Мая в результате обстрела жилого сектора пострадал мужчина 1952 года рождения», — приводит слова Василенко агентство.

Пострадавший госпитализирован в местную больницу с минно-взрывной травмой, осколочным ранением головы, контузией, добавил он.

Ранее, 13 декабря, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об одном погибшем и двух пострадавших жителях при ударе ВСУ по пассажирской маршрутке на въезде в Голую Пристань. Атаку совершили два вражеских дрона.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также пытаются наносить удары по другим российским регионам на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.