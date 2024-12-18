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Спрос на жилье в новостройках Московской области в ноябре вырос на 18%

«Метриум»: в ноябре в Московской области было зарегистрировано 3,3 тыс. ДДУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ноябре вырос спрос на жилье в новостройках Московской области. Было зарегистрировано 3,3 тыс. договор долевого участия (ДДУ), что на 18,2% превышает показатели октября. Это следует из данных компании «Метриум».

По информации аналитиков, в ноябре на рынке новостроек Подмосковья экспонировалось 44,9 тыс. лотов (+2,3% за месяц) в 211 проектах, где 43,7 тыс. — квартиры (+2,2% за месяц) и 1,2 тыс. — апартаменты (+5,4% за месяц). Средневзвешенная цена 1 кв. м квартир и апартаментов составила 190 188 рублей (+0,5% за месяц).

«Объем маятниковой миграции из Подмосковья в Москву за последние 10 лет снизился на 15%. Однако показатель всё равно остается значительным — 1,1 млн человек ежедневно. Многие выбирают доступное жилье в Московской области, но ездят на работу в столицу. В этом заинтересовано не менее половины клиентов первичного рынка Подмосковья. Поэтому повышенной популярностью пользуются проекты в районах, граничащих со МКАД, например в Мытищах. Вместе с тем покупатели предпочитают комплексы, реализуемые в рамках КРТ (комплексного развития территорий. — Ред.), с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой», — отметил управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

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Аналитики отметили, что на повышенный спрос в ноябре повлияло несколько факторов. Во-первых, в период иссякших банковских лимитов по семейной ипотеке росло число желающих воспользоваться льготной программой. После пополнения лимитов сработал фактор отложенного спроса. Также имеет значение сезонность. Как правило, в преддверии новогодних праздников рынок демонстрирует положительную динамику спроса. Сказалось и ослабление курса рубля к доллару. Вместе с тем на показатели повлияли скидки от застройщиков и ожидание вероятного повышения ключевой ставки в декабре.

«Основным драйвером спроса на новостройки в Московской области сегодня служит семейная ипотека. Но непосредственно в октябре спрос на жилищные кредиты вырос не только в рамках этой программы. Повышенной популярностью пользовалась также субсидированная ипотека от застройщиков, которая окажется под запретом с начала 2025 года в рамках ипотечного стандарта. Также спрос стимулировало широкое распространение дисконта – скидки выше 5% предлагают уже 17 подмосковных девелоперов», — рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что более половины опрошенных (79%) россиян копят на депозитах средства для покупки недвижимости. Об этом говорится в результатах исследования компании Regions Development. Приобретение авто заинтересовало 38% опрошенных. На ремонт жилья планируют направить средства 29% участников опроса.

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