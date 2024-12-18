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Импортная надежда: водители массово судятся из-за проблем с европейскими авто

На чью сторону — потребителей или брендов — встают суды
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С 2022 года одни только московские автовладельцы подали более ста исков в отношении представителей европейских автопроизводителей, выяснили «Известия». Они требуют компенсации за неисправности в своих машинах — ранее в таком случае им заменяли транспортное средство, но с уходом из страны евробрендов это стало невозможно. Так, в Мосгорсуде фигурирует около 35 исков, включая апелляционные, на представителей BMW, 40 — на Mercedes-Benz. 17 декабря Мосгорсуд встал на сторону представителя бренда, который оспорил решение о компенсации в 200 млн рублей владельцу BMW из-за проблем с вентиляцией. Но юристы рассказывают и о случаях, когда суды встают на сторону автомобилистов. На что жалуются обладатели иномарок и как они защищают свои права — в материале «Известий».

Неполученная компенсация

Мосгорсуд 17 декабря отменил решение Коптевского райсуда о выплате 200 млн рублей владельцу автомобиля BMW X7. В июне 2023 года он постановил взыскать с компании-импортера «БМВ Русланд Трейдинг» неустойку, штраф и компенсацию морального вреда за отказ заменить автомобиль истца на новый из-за проблем с вентиляцией сидений.

Неполадку выявили в первый месяц владения автомобилем — в 2021 году. Дорогостоящую машину (владелец купил ее за 11 млн рублей) приходилось постоянно ремонтировать, поэтому обладатель BMW обратился в суд. Тот встал на его сторону и признал, что представитель бренда игнорировал требования по замене машины на аналогичную новую.

Машина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Автоюрист Станислав Сазонов, который представлял истца в суде, сообщил, что на решение Мосгорсуда будет подана кассационная жалоба.

— Результаты проведения судебной оценочной экспертизы были в нашу пользу, — заявил он «Известиям». — Недостаток считается существенным, если его не смогли устранить за 45 дней. А в ходе разбирательств этот момент был упущен.

Впрочем, как указал Станислав Сазонов, он уже сталкивался с подобной ситуацией при рассмотрении судом апелляционного иска. Суд первой инстанции постановил выплатить истцу 300 млн рублей за неисправность в автомобиле Cadillac, затем представитель марки успешно это решение оспорил. Но кассация летом 2023 года встала на сторону автовладельца.

На какие поломки жалуются автовладельцы

Эксперты отметили, что чаще всего с проблемами — например, неисправностями мультимедийного оснащения и программного обеспечения — сталкиваются владельцы таких европейских автомобильных брендов, как Audi, Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen. Ранее с помощью программного обеспечения можно было управлять функциями автомобиля, но после введения санкций и остановки обслуживания европейских брендов это стало невозможно. Помимо этого встречаются жалобы на проблемы с двигателем, электрическими блоками, элементами подвески.

— Сейчас защитить свои интересы можно, подав в суд, — сказал директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман.

Суд
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Начиная с 2022 года на российские представительства европейских автопроизводителей только в Москве подано более ста исков о защите прав потребителей, следует из данных на сайте Мосгорсуда. Там, включая апелляции, фигурирует около 35 исков относительно BMW, 40 — Mercedes-Benz, примерно 30 — брендов концерна VAG, в который входят Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche.

Например, в 2022 году один из автовладельцев подал иск к ООО «Фольксваген Групп Рус». Он хотел взыскать с импортера стоимость своей машины из-за того, что в течение нескольких месяцев постоянно обращался в сервис с теми или иными проблемами. Истец утверждал, что неисправности автомобиля не были вызваны естественным износом и возникли не по вине собственника.

В 2023 году был и еще один аналогичный иск от россиянина в отношении официального импортера «БМВ Русланд Трейдинг». За три года с момента покупки его машина была в ремонте семь раз в гарантийный период. По мнению истца, ему изначально продали некачественную машину, в частности, после покупки была обнаружена проблема с двигателем, но причину поломки дилерские центры не смогли ни устранить, ни диагностировать.

По обоим этим искам суд отказал в удовлетворении требований.

В то же время в 2024 году суд постановил частично удовлетворить иск владельца Mercedes-Benz GLS 400D в отношении АО «Мерседес-Бенц РУС» и АО «МБ РУС». Согласно материалам дела, в 2022 году тот обратился в сервисный центр, где была выявлена неисправность автомобиля: из-за разрыва шланга высокого давления повредились электрические блоки и проводка кузова. Однако представители марки отказался устранить поломку.

Mercedes
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Проблемы с обслуживанием и устранением неисправностей коснулись не только людей, которые приобрели автомобили перед 2022 годом, но и всех владельцев машин от ушедших брендов, отметил Борис Фельдман. Возник дефицит запчастей, кратно возросла стоимость ремонта, выросли страховые сборы.

— Те, кто приобрел авто незадолго до ввода санкций, столкнулись с отсутствием либо невыполнением ряда гарантийных обязательств, предусмотренных договором. Дилеры просто не могут их выполнить, — сказал он. — Если владелец сталкивался с поломкой, пока машина находилась на гарантии, фирма отказывалась помочь либо обещала оказать услугу в запредельные сроки.

Как чинить европейские машины

Впрочем, несмотря на сложность в обслуживании, интерес к европейским брендам не снижается, сообщил «Известиям» технический директор тюнинг-ателье Seven Force Никита Панков.

— Премиальные бренды преобладают по большей части в Москве, — добавил он. — Починить можно всё, это вопрос времени, денег и желания. Есть и те, кто пересел на премиальный Китай, но и с такими машинами есть проблемы. В частности, нет запчастей в наличии, нет разрешения проводить официальный ремонт батарей или кузовных панелей. В таких случаях дилеры могут отказать в ремонте.

Рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сейчас среди брендов, которые чаще всего обсуждаются в связи с отказом в техобслуживании, — Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, рассказала автоэксперт Юлия Милославская. Эти компании сократили количество своих сервисных центров, что привело к трудностям с обслуживанием и ремонтом автомобилей, также ухудшилась обеспеченность запчастями.

— В качестве альтернативы пострадавшие автовладельцы могут воспользоваться услугами сертифицированных независимых сервисных центров, искать запасные части через интернет-магазины и специализированные платформы, предлагающие доставку из-за границы, — отметила она. — Стоит обратить внимание на отечественных производителей и новые бренды, которые недавно вышли на российский рынок.

А автоэксперт Иван Волин призвал быть крайне осмотрительными при покупке автозапчастей — на рынке может быть большое количество подделок под оригинальные детали.

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