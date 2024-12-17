Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении огня и дипломатическом решении украинского кризиса, в то время как «ястребы» Евросоюза заявляют о необходимости усилить поддержку Киева. Между тем на фоне продолжения конфликта, портятся отношения украинцев с соседями. Что об этом пишет зарубежная пресса — в дайджесте «Известий»
Bloomberg: Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к сделке для прекращения конфликта
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна достичь соглашения для завершения конфликта и преуменьшил ценность потерянных Киевом земель, отметив, что города разрушены и восстанавливать их придется не менее 110 лет. Это сигнал о том, что Трамп может настаивать на урегулировании, которое закрепит территориальные приобретения России.
Эти комментарии говорят о том, что Трамп резко сократит, если не прекратит полностью помощь Украине. Избранный президент также кратко затронул тему своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским (полномочия истекли в мае 2024 года) в Париже. Он отметил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, несмотря на приглашение других мировых лидеров.
The New York Times: Украина вряд ли получит приглашение в НАТО, но есть альтернатива
Зеленский, вероятно, не получит желанного членства в НАТО, потому что здесь требуется единогласие, а по крайней мере семь стран НАТО, включая США, выступают против этого. Альтернативой может быть обещание защитить Украину, но США и Европа вряд ли подпишут такое соглашение.
В случае вооруженного нейтралитета, Украина должна максимально усилить свою безопасность и отказаться вводить ограничения на размер своей армии. Если ее проверенные в боях опытные войска сделать сильнее и лучше оснастить, России придется считаться с гораздо более сильным противником.
Bloomberg: Европе необходимо как можно скорее предоставить Украине обещанную помощь
Россия близка к установлению контроля над критически важной шахтой в Покровске, потеря которой будет стоить Украине половины ее будущего производства стали. Покровск — важный транспортный узел для снабжения украинских оборонительных линий. Между тем поставки военной, финансовой и гуманитарной помощи из Европы пока не соответствуют обещаниям.
На фоне проблем Украины с набором и удержанием военнослужащих складывается ощущение, что оружие и боеприпасы, которые предоставляются Западом, всё более дефицитны. Дания возглавила скандинавский проект по заключению контрактов на поставки вооружений с украинскими производителями, поскольку Киев может производить большую часть того, что ему нужно для оснащения новых батальонов. Для того чтобы это купить, у него нет денег.
Politico: В ЕС не верят в перспективы мира и говорят об усилении поддержки Киева
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что Москва не подает сигналов о поиске способов для прекращения конфликта, а потому еще рано говорить об отправке на Украину миротворцев. Она назвала интервью главы российского МИДа Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону доказательством того, что Россия «не отступила от своих целей». Также на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск отверг идею о европейских миротворцах на Украине.
Некоторые европейские лидеры планируют на встрече в Брюсселе в среду обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте мирные планы и размещение миротворцев на Украине. Другие министры иностранных дел ЕС подчеркнули, что основное внимание уделяется укреплению Украины, а не обсуждению условий мира.
Rzeczpospolita: Протесты фермеров испортили отношения между украинцами и поляками
Среди украинцев 41% хорошо относится к полякам. В прошлом году такой ответ дали 67%, два года назад —83%. Этого следовало ожидать, ведь «медовый месяц» (в отношениях двух народов — Ред.) закончился. Свою роль сыграл и однобокая позиция украинских СМИ, которые воспринимают акции протеста польских фермеров как антиукраинские.
До 20% выросло число респондентов, которые думают, что Польша помогает Украине потому, что «считает часть земель своими». При этом большинство украинцев уверены, что поляки по-прежнему считают Россию своим врагом и чувствуют угрозу с ее стороны.