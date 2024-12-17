Трамп хочет мира, а ЕС — усилить поддержку Украины. Что пишут СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении огня и дипломатическом решении украинского кризиса, в то время как «ястребы» Евросоюза заявляют о необходимости усилить поддержку Киева. Между тем на фоне продолжения конфликта, портятся отношения украинцев с соседями. Что об этом пишет зарубежная пресса — в дайджесте «Известий»

Bloomberg: Трамп заявил, что Зеленский должен готовиться к сделке для прекращения конфликта

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна достичь соглашения для завершения конфликта и преуменьшил ценность потерянных Киевом земель, отметив, что города разрушены и восстанавливать их придется не менее 110 лет. Это сигнал о том, что Трамп может настаивать на урегулировании, которое закрепит территориальные приобретения России.

Bloomberg Трамп заявил, что потребуется столетие, чтобы восстановить украинские города, разрушенные в ходе конфликта, и отмел украинские надежды на возвращение захваченных территорий. Он снова раскритиковал использование американского оружия для ударов по целям вглубь российской территории — тактику, примененную после одобрения нынешним Белым домом, что повышает вероятность того, что он откажется от расширения этих полномочий, если боевые действия продолжатся

Эти комментарии говорят о том, что Трамп резко сократит, если не прекратит полностью помощь Украине. Избранный президент также кратко затронул тему своей встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским (полномочия истекли в мае 2024 года) в Париже. Он отметил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, несмотря на приглашение других мировых лидеров.

The New York Times: Украина вряд ли получит приглашение в НАТО, но есть альтернатива

Зеленский, вероятно, не получит желанного членства в НАТО, потому что здесь требуется единогласие, а по крайней мере семь стран НАТО, включая США, выступают против этого. Альтернативой может быть обещание защитить Украину, но США и Европа вряд ли подпишут такое соглашение.

The New York Times Другая возможная модель — назовем ее вооруженным нейтралитетом — будет той, которую Украина предпочтет меньше всего. Она потребует от России обещания не нападать на Украину, а от Украины — отказа от членства в НАТО и размещения иностранных войск и вооружений на своей территории. Вооруженный нейтралитет сделает Украину более уязвимой по сравнению с другими решениями. Это также может быть наиболее достижимым результатом. Путин сказал, что нейтралитет необходим для «добрососедских отношений»

В случае вооруженного нейтралитета, Украина должна максимально усилить свою безопасность и отказаться вводить ограничения на размер своей армии. Если ее проверенные в боях опытные войска сделать сильнее и лучше оснастить, России придется считаться с гораздо более сильным противником.

Bloomberg: Европе необходимо как можно скорее предоставить Украине обещанную помощь

Россия близка к установлению контроля над критически важной шахтой в Покровске, потеря которой будет стоить Украине половины ее будущего производства стали. Покровск — важный транспортный узел для снабжения украинских оборонительных линий. Между тем поставки военной, финансовой и гуманитарной помощи из Европы пока не соответствуют обещаниям.

Bloomberg Украинские линии [обороны] вокруг Покровска медленно разрушаются, а командующий этой частью фронта только что был уволен. Часть вины лежит на Зеленском, который отложил меры по усилению призыва по политическим причинам. Он и его генералы также должны взять на себя ответственность за отправку части своих лучших войск в российскую Курскую область. Это всегда было авантюрой, потому что для успеха требовалось, чтобы Путин запаниковал и перебросил [к границе] силы, наступающие в украинском Донбассе, чтобы противостоять угрозе дома. Он сделал наоборот, увеличив темп своего наступления в Донбассе, и ставка была проиграна

На фоне проблем Украины с набором и удержанием военнослужащих складывается ощущение, что оружие и боеприпасы, которые предоставляются Западом, всё более дефицитны. Дания возглавила скандинавский проект по заключению контрактов на поставки вооружений с украинскими производителями, поскольку Киев может производить большую часть того, что ему нужно для оснащения новых батальонов. Для того чтобы это купить, у него нет денег.

Politico: В ЕС не верят в перспективы мира и говорят об усилении поддержки Киева

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что Москва не подает сигналов о поиске способов для прекращения конфликта, а потому еще рано говорить об отправке на Украину миротворцев. Она назвала интервью главы российского МИДа Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону доказательством того, что Россия «не отступила от своих целей». Также на прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск отверг идею о европейских миротворцах на Украине.

Politico Несмотря на отпор Туска, некоторые столицы ЕС начинают думать о том, что делать, если администрация Трампа попросит европейцев сыграть военную роль в гарантиях безопасности для Украины. Однако обсуждение происходит только «на концептуальном уровне», сказал европейский дипломат, говоривший на условиях анонимности

Некоторые европейские лидеры планируют на встрече в Брюсселе в среду обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте мирные планы и размещение миротворцев на Украине. Другие министры иностранных дел ЕС подчеркнули, что основное внимание уделяется укреплению Украины, а не обсуждению условий мира.

Rzeczpospolita: Протесты фермеров испортили отношения между украинцами и поляками

Среди украинцев 41% хорошо относится к полякам. В прошлом году такой ответ дали 67%, два года назад —83%. Этого следовало ожидать, ведь «медовый месяц» (в отношениях двух народов — Ред.) закончился. Свою роль сыграл и однобокая позиция украинских СМИ, которые воспринимают акции протеста польских фермеров как антиукраинские.

Rzeczpospolita Хотя 34% украинцев не видят серьезных проблем в отношениях с Польшей, более половины отметили их. Туда вошли пограничная блокада и зерновой кризис (26%) и более широкие экономические вопросы (суммируя сходство рынков, конкуренцию, особенно в аграрном секторе — 3%; в целом 29% респондентов обратили внимание на экономические вопросы), Волынь (19%), Степан Бандера и территориальные споры (6%; всего на исторические события приходится четверть всех ответов) и плохое отношение к украинцам и беженцам (4%)

До 20% выросло число респондентов, которые думают, что Польша помогает Украине потому, что «считает часть земель своими». При этом большинство украинцев уверены, что поляки по-прежнему считают Россию своим врагом и чувствуют угрозу с ее стороны.