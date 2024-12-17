Чита и Краснокаменск возобновят авиасообщение

Авиакомпания «Аэросервис» возобновляет рейсы между Читой и Краснокаменском с 26 декабря. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщается в Telegram-канале главы Забайкальского края.

Расписание полетов, стоимость билетов и другие подробности опубликуют в ближайшее время.

Как отмечает ИА ChitaMedia, в 2025 году в регионе появятся новые маршруты, а действующие усилят. В частности, речь идет про Чару.

Ранее сообщалось, что прямой авиарейс свяжет Читу и Казань. Авиаперевозками займется авиакомпания «Северный ветер».