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В России произошло 347 ДТП за минувшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За прошедшие сутки на российских дорогах зафиксировано 347 ДТП, в которых погибли 35 и получили ранения 430 человек. 27 из погибших были водителями и пассажирами. Об этом во вторник, 17 декабря, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

В результате 121 ДТП с участием пешеходов погибли восемь человек, еще 119 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 24 ребенка-пешехода, 15 из которых травмированы на пешеходных переходах. Из общего числа происшествий с пешеходами 64 произошли на переходах и 57 вне зоны их действия.

С участием автобусов в понедельник зафиксировано 26 ДТП, в которых погиб один человек, еще 31 потребовалась медицинская помощь. Причиной 12 происшествий с автобусами стало нарушение ПДД их водителями. С участием несовершеннолетних зарегистрировано 37 ДТП, в результате которых ранения получили 38 юных участников дорожного движения, в том числе 12 пассажиров. Погибших детей нет.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снега, метели и порывистого ветра в Оренбургской области с вечера 16 декабря временно прекращено движение на 90-километровом участке федеральной автодороги М-5 «Урал» (подъезд к пункту пропуска «Орск») с 170-го по 260-й км. В Красноярском крае из-за снегопада, метели, ветра и ограничения видимости также временно прекращено движение с 5-го по 22-й км региональной автодороги из города в аэропорт Норильска.

В Самарской области по тем же причинам введено ограничение движения для автобусов и грузовиков на отрезке дороги федерального значения М-5 «Урал» с 98-го по 129-й км. Временные ограничения движения транспортных средств тех же категорий по причине плохой погоды вводились и на отдельных участках федеральных автомобильных дорог в республиках Карелия и Башкортостан, а также в Оренбургской области.

Госавтоинспекция призвала автомобилистов в этих регионах при планировании поездок на дальние расстояния следить за прогнозом погоды, а также сообщениями СМИ из мест перекрытий или ограничений движения. По возможности не следует использовать личный автотранспорт до улучшения погодных условий.

«Если вы все-таки решитесь сесть за руль, то обязательно обратите внимание на контроль за техническим состоянием своего автомобиля и особенности движения в зимний период. Из-за частых снежных осадков, метели, наледи на проезжей части, сокращения светового дня и ограничения видимости необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать опасных маневров и выезда на полосу встречного движения даже в разрешенных для этого местах», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.

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12 декабря Госдума приняла законопроект об увеличении ряда штрафов за нарушение ПДД, поправки должны вступить в силу с 1 января 2025 года. В частности, за превышение скорости на 20–40 км/ч (самое частое нарушение правил) штраф составит 750 рублей вместо 500 рублей. Максимальный штраф за превышение скорости (на 80 км/ч и выше) увеличится с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей.

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