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Соцпартия Молдавии призвала политические силы объединиться для смены власти

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Фото: РИА Новости/Михай Карауш
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Партия социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) призывает политические силы республики вместе добиться смены власти в стране. Об этом 17 декабря говорится в декларации, опубликованной на сайте партии.

«Социалистическая партия призвала все здоровые силы нашего общества объединить усилия по скорейшей смене власти в Молдавии и организации по-настоящему свободных парламентских выборов», — говорится в документе.

Члены партии подчеркнули, что республика находится на грани социальной, экономической и гуманитарной катастрофы, и это вызвано некомпетентными и авантюристическими действиями президента Молдавии Майи Санду и ее партии PAS. Руководство в Кишиневе, по заявлению ПСРМ, ведет «гибридную войну» против народа страны. Кроме того, Санду и ее партии не хватило чести, чтобы признать проигрыш во втором туре президентских выборов, состоявшемя 3 ноября, — действующий президент победила не за счет честного голосования, а благодаря фальсификации его итогов на избирательных участках за пределами республики.

В ПСРМ подчеркнули, что в Молдавии нет альтернативы российскому газу, а благосостояние народа республики и развитие ее экономики невозможно без решения проблемы энергоообеспечения страны. Власти во главе с Санду полностью зависят от внешних сил и не способны решить такие вопросы. В ПСРМ считают, что спасти страну можно, только проведя честные парламентские выборы и отстранив нынешнее руководство республики от управления ею.

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Ранее, 13 декабря, парламент Молдавии постановил ввести чрезвычайное положение (ЧП) с 16 декабря из-за угрозы гуманитарного кризиса в стране в связи с возможной приостановкой транзита российского газа через Украину. В документе уточняется, что режим вводится на всей территории республики на 60 дней. Тогда же министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в свою очередь заявил, что у Бухареста есть ресурсы для поддержки Кишинева, если ему она понадобится.

В день вступления в силу режима ЧП, 16 декабря, молдаван попросили снизить температуру в домах до 19–21 градуса и пользоваться энергоэффективным оборудованием, чтобы экономить электроэнергию. Компания Termoelectrica SA, которая отапливает Кишинев, дала горожанам различные советы, как сохранить в квартире тепло.

До этого, 6 декабря, президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровье вводится чрезвычайное экономическое положение из-за тяжелой ситуации в энергетике. Позже, 11 декабря, Верховный совет ПМР утвердил указ президента.

В ноябре вице-премьер Молдавии Олег Серебрян заявил, что возможное прекращение РФ поставок газа в ПМР после остановки транзита российского газа через Украину обернется гуманитарной катастрофой. По его словам, подобной ситуации должно избегать любое государство. 22 ноября молдавский министр энергетики заявил, что Приднестровье с 1 января может столкнуться с энергетическими трудностями, если российский «Газпром» прекратит поставки газа.

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