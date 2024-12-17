Слуцкий вспомнил совместную работу с Кирилловым

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий вспомнил совместную работу с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генералом-лейтенантом Игорем Кирилловым, который погиб 17 декабря в Москве. Об этом рассказал политик.

Он назвал Кириллова высочайшим профессионалом и вспомнил время, когда они изучали центры химического и биологического воздействия на людей, созданные США по всему миру, в частности на территории Украины.

Также политический деятель выразил свои соболезнования близким погибшего.

«Мы глубоко скорбим, выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Игоря Анатольевича и его помощника», — сказал Слуцкий.

Председатель ЛДПР выразил надежду, что в ближайшее время все виновные будут наказаны по закону.

17 декабря стало известно о гибели Игоря Кириллова и его помощника. По версии следствия, военные погибли в результате приведения в действие взрывного устройства, заложенного в самокат, стоящий рядом с подъездом. Подрыв произошел у семиэтажного жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и теракте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что генерал-лейтенант Игорь Кириллов много лет системно разоблачал преступления Запада. Дипломат отметила, что военнослужащий работал бесстрашно и никогда не прятался за спинами других. Он сражался за Родину и за правду.