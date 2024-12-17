Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы

Новый кроссовер Omoda С7 ожидается на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом 17 декабря сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайской марки.

Технические подробности Omoda С7 пока не раскрываются. Известно, что в салоне кроссовера установлен 15,6-дюймовый экран мультимедиа Star-Rail, который можно перемещать вдоль центральной консоли в сторону пассажира.

Впервые Omoda представила кроссовер C7 28 апреля на закрытой презентации в китайском городе Уху. Автомобиль имеет габариты 4621x1872x1673 мм и колесную базу длиной 2700 мм.

По мнению руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева, конкурентами Omoda C7 в России станут Geely Atlas, Haval F7 и Jetour Dashing. По своему позиционированию C7 будет располагаться ниже крупного кроссовера Jaecoo J8, который стоит от 4,6 млн рублей. 6 декабря компания Omoda представила в России обновленный кроссовер C5.

Рестайлинговый паркетник отличается новой безрамочной решеткой радиатора, пересмотренной формой переднего бампера и дизайном колесных дисков. Цена кроссовера варьируется от 2,52 млн до 3,26 млн рублей в зависимости от комплектации и без учета спецпредложений. По сравнению с дорестайлинговой моделью цена базовой версии выросла на 200 тыс. рублей.