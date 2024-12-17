Реклама
Прямой эфир
Общество
Магнитная буря класса G1 накрыла Землю
Авто
В России в ноябре сократилось число выданных автокредитов
Общество
В России объявили об отборе кандидатов на участие в исследовании онковакцины
Общество
Радионова сообщила о загрязнении береговой линии Анапы после ЧП с танкерами
Авто
Автоэксперт назвал минусы самостоятельной полировки машины
Мир
СМИ сообщили о нежелании Макрона назначать Байру на пост премьера
Общество
Очевидцы взрыва на Рязанском проспекте в Москве рассказали о случившемся
Общество
Сотрудники ФТС пресекли попытку вывоза 12 лап гималайского медведя в КНДР
Мир
В раде заявили о сигналах Запада заключить мирное соглашение по Украине
Авто
Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы
Армия
В Запорожской области Росгвардия сбила украинский дрон из стрелкового оружия
Здоровье
Врач рассказала о риске развития рака молочной железы при наличии генных мутаций
Общество
Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа
Общество
Медведев назвал теракт на Рязанском проспекте агонией бандеровского режима
Авто
Jetour представила кроссовер X70 в России
Происшествия
Актера Даниила Галушку обокрали в центре Москвы
Пресс-релизы
Начались съемки драматического триллера «РЕЗЕРВАЦИЯ»
Общество
РЖД представили импортозамещенный «Сапсан» в честь 15-летия его запуска

Кроссовер Omoda C7 появится в России до конца зимы

0
Фото: Omoda
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Новый кроссовер Omoda С7 ожидается на российском рынке в феврале 2025 года. Об этом 17 декабря сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу китайской марки.

Технические подробности Omoda С7 пока не раскрываются. Известно, что в салоне кроссовера установлен 15,6-дюймовый экран мультимедиа Star-Rail, который можно перемещать вдоль центральной консоли в сторону пассажира.

Впервые Omoda представила кроссовер C7 28 апреля на закрытой презентации в китайском городе Уху. Автомобиль имеет габариты 4621x1872x1673 мм и колесную базу длиной 2700 мм.

По мнению руководителя пресс-службы ГК Expocar Александра Ковалева, конкурентами Omoda C7 в России станут Geely Atlas, Haval F7 и Jetour Dashing. По своему позиционированию C7 будет располагаться ниже крупного кроссовера Jaecoo J8, который стоит от 4,6 млн рублей. 6 декабря компания Omoda представила в России обновленный кроссовер C5.

Третьим будешь: китайский кроссовер получил новую версию
Что Jaecoo J7 дала продвинутая полноприводная трансмиссия

Рестайлинговый паркетник отличается новой безрамочной решеткой радиатора, пересмотренной формой переднего бампера и дизайном колесных дисков. Цена кроссовера варьируется от 2,52 млн до 3,26 млн рублей в зависимости от комплектации и без учета спецпредложений. По сравнению с дорестайлинговой моделью цена базовой версии выросла на 200 тыс. рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024