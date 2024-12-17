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СМИ сообщили о нежелании Макрона назначать Байру на пост премьера

Politico: Макрон не хотел назначать Байру премьером
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Фото: TASS/Zuma
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Президент Франции Эммануэль Макрон не хотел назначать 73-летнего лидера центристского «Демократического движения» Франсуа Байру новым премьер-министром. Об этом 17 декабря пишет издание Politico.

Отмечается, что Макрон собирался назначить другого кандидата, однако «не мог сказать нет» лидеру центристского движения.

«Французский президент «не может сказать нет» Байру. Макрону было тяжело, Байру — единственный человек в Париже, которому он обязан», — цитирует Politico центристского парламентского советника.

Также, по словам двух человек, знакомых с ситуацией, уходящий министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню и бывший министр промышленности Ролан Лескюр рассматривались в качестве возможных кандидатов на пост премьера.

Как отметило издание, назначение Франсуа Байру на пост премьер-министра рассматривается как «еще один признак того, насколько ослаб Макрон».

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Ранее, 4 декабря, Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. За вотум недоверия проголосовал 331 депутат. Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал причиной потери доверия Макрону допущенный им финансовый хаос и его приверженность президенту США Джо Байдену.

На следующий день во время обращения к нации Макрон заявил, что не собирается покидать пост президента до конца срока полномочий в 2027 году. В этот же день он принял прошение премьер-министра Барнье об отставке правительства после вотума недоверия от парламента.

Позднее основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что Макрон не понимает, как работает парламент. По мнению Меланшона, президент Франции должен уйти в отставку для того, чтобы народ смог пойти на президентские выборы.

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