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Прямая линия с Путиным – 2024: прямой эфир

Россиянам рассказали, когда и где смотреть прямую линию Владимира Путина
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Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин 19 декабря ответит на вопросы граждан и журналистов в ходе прямой линии, которая традиционно проходит в конце года. «Известия» рассказывают, когда состоится прямой эфир и где смотреть трансляцию в 2024 году.

Как и в прошлом году, прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией главы государства. Начнется прямой эфир в 12:00 мск.

Трансляция пройдет в официальных сообществах мероприятия во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Ежегодное событие также покажут в эфире многих федеральных каналов — Первого, «Россия 1», «Россия 24», «Мир», НТВ и ОТР.

Прямая линия с Путиным — 2024, смотреть прямой эфир:

О том, что прямая линия состоится, в середине ноября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тогда же он рассказал, что мероприятие совместят с большой пресс-конференцией. Такой формат был в 2023 году. Для него выбрали отдельное название — «Итоги года с Владимиром Путиным».

В прошлом году президенту поступило более 2 млн обращений от россиян. Он ответил на вопросы о росте реальных зарплат, пенсиях, а также затронул ряд тем, связанных со специальной военной операцией (СВО) на Украине и в новых регионах России.

Прямая линия с Путиным – 2024: во сколько начало, где смотреть прямой эфир онлайн
Традиционно российский лидер ответит на вопросы граждан и журналистов в декабре

В текущем году, по состоянию на 16 декабря, было зарегистрировано свыше 1,05 тыс. обращений. Среди наиболее частых тем — качество и доступность жилья, медицина, пособия, транспортная инфраструктура и другие значимые вопросы.

Прием обращений для прямой линии начался 8 декабря. Вопросы будут принимать до 19 декабря включительно вплоть до окончания программы.

Последние новости о сегодняшней прямой линии российского лидера Владимира Путина — в сюжете «Известий».

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