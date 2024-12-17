Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году, подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru (документ есть у «Известий»). Самый высокий прирост зафиксирован у промоутеров — на 88%, до 68 тыс. Быстрее других жалованье также поднимали водителям (+42%, до 129 тыс.) и сварщикам (+39, до 138,5 тыс.).
Среди сфер занятости лидерами по росту зарплат стали обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также строительство, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь–сентябрь 2024 года («Известия» его изучили).
«Основной драйвер подъема российской экономики сейчас — обрабатывающая промышленность. Главным образом, благодаря гособоронзаказу и импортозамещению. Это и повлияло на рост зарплат сварщиков и промоутеров, поскольку первых на рынке не хватает, а на вторых вырос спрос на фоне необходимости продвижения отечественных товаров», — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
При этом самыми «дорогими» профессиями в этом году стали IT-специальности — DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик, которым предлагают выше 170–200 тыс. В пятерку также вошли риелторы и геодезисты.
В то же время упали зарплаты у коллекторов (–24%, до 50 тыс.), копирайтеров (–21%, до 59 тыс.), финансовых аналитиков (–8%, до 85 тыс.) и фитнес-тренеров (–3%, до 62 тыс.), следует из подсчетов hh.ru.
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Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков