Реклама
Прямой эфир
Общество
Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов
Мир
Небензя указал на нежелание Киева продвигаться к мирному соглашению
Экономика
Спрос на растворимый кофе в интернете вырос на 30%
Мир
Черногория направит двух инструкторов для миссии НАТО по обучению ВСУ
Экономика
Рост экономики в России в 2025 году замедлится до 1,5%
Мир
В Сирии пройдет референдум по новой форме правления
Экономика
Россиян атакует банковский троян под видом трекера посылок
Общество
Камбулова сообщила об обезвреживании саперами остатков ракет в Таганроге
Мир
FT сообщила об ухудшении психического здоровья во всем мире
Экономика
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров
Мир
СМИ сообщили о пяти погибших при стрельбе в христианской школе в США
Общество
МЧС предупредило москвичей о грядущей метели в столице
Мир
МИД Украины назвал предложение Венгрии о перемирии аморальными манипуляциями
Экономика
Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях
Общество
В 55 российских регионах начали взвешивать мусоровозы
Происшествия
В СК организовали проверку после падения с высоты двух человек в Перми
Политика
В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино
Наука и техника
Первый в России контраст позволит заменить КТ на УЗИ

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров. За уходящий год предлагаемые в РФ зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023 году до 71,8 тыс. рублей в текущем году, подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru (документ есть у «Известий»). Самый высокий прирост зафиксирован у промоутеров — на 88%, до 68 тыс. Быстрее других жалованье также поднимали водителям (+42%, до 129 тыс.) и сварщикам (+39, до 138,5 тыс.).

Кадрам — резервы: на сколько планируют повысить зарплаты врачам
Могут ли сэкономленные средства стать ресурсом для роста доходов медиков

Среди сфер занятости лидерами по росту зарплат стали обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также строительство, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь–сентябрь 2024 года («Известия» его изучили).

«Основной драйвер подъема российской экономики сейчас — обрабатывающая промышленность. Главным образом, благодаря гособоронзаказу и импортозамещению. Это и повлияло на рост зарплат сварщиков и промоутеров, поскольку первых на рынке не хватает, а на вторых вырос спрос на фоне необходимости продвижения отечественных товаров», — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

При этом самыми «дорогими» профессиями в этом году стали IT-специальности — DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик, которым предлагают выше 170–200 тыс. В пятерку также вошли риелторы и геодезисты.

В то же время упали зарплаты у коллекторов (–24%, до 50 тыс.), копирайтеров (–21%, до 59 тыс.), финансовых аналитиков (–8%, до 85 тыс.) и фитнес-тренеров (–3%, до 62 тыс.), следует из подсчетов hh.ru.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024