Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков

В уходящем году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров — в 1,5–2 раза. Но в отдельных отраслях жалование снижалось — у коллекторов, копирайтеров и финансовых аналитиков , сообщили «Известиям» в hh.ru. В среднем же предлагаемые оклады выросли на четверть, до 72 тыс . Дефицит рабочих рук в этом году обострился, но в следующем «гонка зарплат» замедлится, полагают эксперты. Это один из вызовов для российской экономики, которой не хватает предложения товаров и услуг. Как рекордное повышение окладов влияет на инфляцию и действительно ли улучшается благосостояние граждан — в материале «Известий» .

Кому больше всего поднимали зарплаты в 2024 году

За год предлагаемые в России зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023-м до 71,8 тыс. рублей в 2024-м , подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru (документ есть у «Известий»). При этом самый высокий прирост показала профессия промоутера — на 88%, до 68 тыс. Быстрее других жалование также повышали водителям (+42%, до 129 тыс.) и сварщикам (+39%, до 138,5 тыс.) , следует из данных исследования.

Согласно подсчетам «Авито Работы», заметно увеличились оклады строительных и промышленных специалистов, а также складских работников — грузчикам, кладовщикам и плотникам в этом году предлагают жалование на 64–70% больше, чем в 2023-м , рассказал директор по развитию платформы Роман Губанов. При этом в среднем зарплаты в стране выросли на 17%, до 79,2 тыс. рублей , добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По последним данным Росстата, средний заработок россиян на сентябрь составил 84,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 18% .

Если говорить о сферах занятости, то лидерами по росту зарплат стали обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также строительство , говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь – сентябрь 2024-го («Известия» его изучили).

— Основной драйвер подъема российской экономики сейчас — обрабатывающая промышленность. Главным образом, благодаря гособоронзаказу и импортозамещению. Это и повлияло на рост зарплат сварщиков и промоутеров, поскольку первых на рынке не хватает, а на вторых вырос спрос на фоне необходимости продвижения отечественных товаров , — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Что касается водителей, то им поднимают жалование в связи с растущим спросом в розничной торговле и развитием сервисов доставки, продолжила эксперт. Кроме того, по ее словам, такие специалисты везде нужны — особенно на производстве и в логистике .

Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Еще одна причина — увеличение грузооборота с Китаем , добавил ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

По данным «Работа.ру», быстрее всего предлагаемые зарплаты также росли в вакансиях для студентов, для соискателей без опыта и в сфере услуг , поделился замгендиректора сервиса Александр Ветерков.

Вместе с тем, согласно исследованию hh.ru, самыми «дорогими» профессиями в этом году стали ИТ-специальности — DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик. Предложения таким соискателям превышают 170–200 тыс . Вместе с тем за год они показали небольшой рост — всего на 12–18%. В топ-5 также вошли агенты по недвижимости и геодезисты .

«Известия» попросили Минтруд рассказать о факторах роста зарплат в России.

Кто стал зарабатывать меньше в 2024-м

Вместе с тем упали зарплатные предложения у специалистов по взысканию задолженности (–24%, до 50 тыс.), копирайтеров и редакторов (–21%, до 59 тыс.), финансовых аналитиков (–8%, до 85 тыс.) и фитнес-тренеров (–3%, до 62 тыс.) , следует из подсчетов hh.ru.

Дело в том, что профессия коллекторов сейчас достаточно сильно зарегулирована , объяснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, многие подобные фирмы, которые еще лет десять назад могли похвалиться высокими зарплатами, уходят с рынка, и логично, что жалование в этой сфере не растет.

— Действительно, закон ужесточил требования к работе коллекторов. Кроме того, введены определенные ограничения на взыскания долгов в отношении участников СВО , — добавил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается копирайтеров и фитнес-тренеров, в этих профессиях дефицита кадров сейчас нет, но есть конкуренция с самозанятыми гражданами, которых работодателям нанимать выгоднее, чем штатных сотрудников , отметила Наталья Мильчакова.

А зарплаты финансовых аналитиков могли немного снизиться, поскольку сократились возможности торговли иностранными ценными бумагами , полагает Александр Сафонов. Впрочем, эта профессия в любом случае считается высокооплачиваемой.

Вместе с тем медленнее всего поднимали зарплаты в маркетинге и ИТ — таким специалистам стали предлагать только на 11% больше , поделился Александр Ветерков из «Работа.ру». Снижение темпов роста в этих сферах объясняется традиционно высоким уровнем жалования, чем среди сотрудников массового сегмента, отметил эксперт.

Как рост зарплат влияет на экономику

Из данных Росстата следует, что рост номинальных зарплат в 2024-м — максимальный с 2008-го , напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Это связано с тем, что труд в РФ стал практически самым дефицитным ресурсом. Безработица в октябре обновила исторический минимум в 2,3%, а резервы для увеличения занятости уже практически исчерпаны .

— Причины — неблагоприятный демографический тренд, переток активной части рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, быстрое развитие трудоемкого рынка услуг (маркетплейсы, доставка, гостиницы, общественное питание). При этом ужесточается миграционная политика и сокращается приток иностранных специалистов , — объяснила эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рост зарплат, который вызван нехваткой специалистов, а не повышением производительности труда, — это один из основных факторов ускорения инфляции , отметил Виктор Ляшок из Президентской академии. По словам эксперта, от «гонки зарплат» также страдает частный бизнес, без которого дальнейший экономический рост невозможен .

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в ноябре 2024-го составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ (8–8,5%) .

Инфляция съедает значительную часть увеличенной зарплаты, поэтому рост жалования не напрямую сказывается на благосостоянии граждан , считает Александр Сафонов из Финансового университета. Впрочем, по его словам, такой тренд заставляет работодателя менять отношение к людям в лучшую сторону .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев