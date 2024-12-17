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Рабочие одни: быстрее всего в 2024-м зарплаты росли у водителей и сварщиков

У кого предлагаемое жалование снижалось и что будет с рынком труда в наступающем году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В уходящем году быстрее всего зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров — в 1,5–2 раза. Но в отдельных отраслях жалование снижалось — у коллекторов, копирайтеров и финансовых аналитиков, сообщили «Известиям» в hh.ru. В среднем же предлагаемые оклады выросли на четверть, до 72 тыс. Дефицит рабочих рук в этом году обострился, но в следующем «гонка зарплат» замедлится, полагают эксперты. Это один из вызовов для российской экономики, которой не хватает предложения товаров и услуг. Как рекордное повышение окладов влияет на инфляцию и действительно ли улучшается благосостояние граждан — в материале «Известий».

Кому больше всего поднимали зарплаты в 2024 году

За год предлагаемые в России зарплаты увеличились на четверть — с 58 тыс. в 2023-м до 71,8 тыс. рублей в 2024-м, подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru (документ есть у «Известий»). При этом самый высокий прирост показала профессия промоутера — на 88%, до 68 тыс. Быстрее других жалование также повышали водителям (+42%, до 129 тыс.) и сварщикам (+39%, до 138,5 тыс.), следует из данных исследования.

Согласно подсчетам «Авито Работы», заметно увеличились оклады строительных и промышленных специалистов, а также складских работников — грузчикам, кладовщикам и плотникам в этом году предлагают жалование на 64–70% больше, чем в 2023-м, рассказал директор по развитию платформы Роман Губанов. При этом в среднем зарплаты в стране выросли на 17%, до 79,2 тыс. рублей, добавил он.

строительство
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По последним данным Росстата, средний заработок россиян на сентябрь составил 84,3 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом он увеличился на 18%.

Если говорить о сферах занятости, то лидерами по росту зарплат стали обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также строительство, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь – сентябрь 2024-го («Известия» его изучили).

Основной драйвер подъема российской экономики сейчас — обрабатывающая промышленность. Главным образом, благодаря гособоронзаказу и импортозамещению. Это и повлияло на рост зарплат сварщиков и промоутеров, поскольку первых на рынке не хватает, а на вторых вырос спрос на фоне необходимости продвижения отечественных товаров, — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Что касается водителей, то им поднимают жалование в связи с растущим спросом в розничной торговле и развитием сервисов доставки, продолжила эксперт. Кроме того, по ее словам, такие специалисты везде нужны — особенно на производстве и в логистике.

металлургия
Фото: ТАСС/Александр Манзюк

Еще одна причина — увеличение грузооборота с Китаем, добавил ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

По данным «Работа.ру», быстрее всего предлагаемые зарплаты также росли в вакансиях для студентов, для соискателей без опыта и в сфере услуг, поделился замгендиректора сервиса Александр Ветерков.

Вместе с тем, согласно исследованию hh.ru, самыми «дорогими» профессиями в этом году стали ИТ-специальности — DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик. Предложения таким соискателям превышают 170–200 тыс. Вместе с тем за год они показали небольшой рост — всего на 12–18%. В топ-5 также вошли агенты по недвижимости и геодезисты.

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Кто стал зарабатывать меньше в 2024-м

Вместе с тем упали зарплатные предложения у специалистов по взысканию задолженности (–24%, до 50 тыс.), копирайтеров и редакторов (–21%, до 59 тыс.), финансовых аналитиков (–8%, до 85 тыс.) и фитнес-тренеров (–3%, до 62 тыс.), следует из подсчетов hh.ru.

Дело в том, что профессия коллекторов сейчас достаточно сильно зарегулирована, объяснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее словам, многие подобные фирмы, которые еще лет десять назад могли похвалиться высокими зарплатами, уходят с рынка, и логично, что жалование в этой сфере не растет.

— Действительно, закон ужесточил требования к работе коллекторов. Кроме того, введены определенные ограничения на взыскания долгов в отношении участников СВО, — добавил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Что касается копирайтеров и фитнес-тренеров, в этих профессиях дефицита кадров сейчас нет, но есть конкуренция с самозанятыми гражданами, которых работодателям нанимать выгоднее, чем штатных сотрудников, отметила Наталья Мильчакова.

А зарплаты финансовых аналитиков могли немного снизиться, поскольку сократились возможности торговли иностранными ценными бумагами, полагает Александр Сафонов. Впрочем, эта профессия в любом случае считается высокооплачиваемой.

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Вместе с тем медленнее всего поднимали зарплаты в маркетинге и ИТ — таким специалистам стали предлагать только на 11% больше, поделился Александр Ветерков из «Работа.ру». Снижение темпов роста в этих сферах объясняется традиционно высоким уровнем жалования, чем среди сотрудников массового сегмента, отметил эксперт.

Как рост зарплат влияет на экономику

Из данных Росстата следует, что рост номинальных зарплат в 2024-м — максимальный с 2008-го, напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Это связано с тем, что труд в РФ стал практически самым дефицитным ресурсом. Безработица в октябре обновила исторический минимум в 2,3%, а резервы для увеличения занятости уже практически исчерпаны.

Причины — неблагоприятный демографический тренд, переток активной части рабочей силы в оборонно-промышленный комплекс, быстрое развитие трудоемкого рынка услуг (маркетплейсы, доставка, гостиницы, общественное питание). При этом ужесточается миграционная политика и сокращается приток иностранных специалистов, — объяснила эксперт.

деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Рост зарплат, который вызван нехваткой специалистов, а не повышением производительности труда, — это один из основных факторов ускорения инфляции, отметил Виктор Ляшок из Президентской академии. По словам эксперта, от «гонки зарплат» также страдает частный бизнес, без которого дальнейший экономический рост невозможен.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в ноябре 2024-го составила 8,88%, превысив прогноз ЦБ (8–8,5%).

Инфляция съедает значительную часть увеличенной зарплаты, поэтому рост жалования не напрямую сказывается на благосостоянии граждан, считает Александр Сафонов из Финансового университета. Впрочем, по его словам, такой тренд заставляет работодателя менять отношение к людям в лучшую сторону.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт прогнозирует: в 2025 году темпы роста зарплат, скорее всего, будут в пределах инфляции или чуть больше, поскольку у бизнеса нет реальных ресурсов для более активного поощрения людей.

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