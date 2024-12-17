Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц

Рецептурный препарат фенибут свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц, сообщили «Известиям» эксперты проекта «Не рискуй. Проверь!» российской ассоциации «Антиконтрафакт».

Ноотропное лекарство от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без рецепта. Там его позиционируют под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов.

«Известия» убедились в наличии в Сети большого ассортимента таких препаратов. Некоторые из них содержат слово «фенибут» прямо в названии, другие скрывают его в составе за рядом разрешенных веществ. Например, «концентрат пищевой Phenibut Pro 500 мг / Фенибyт Про» продается на одном из маркетплейсов как «антидепрессант, успокоительное для взрослых без рецепта, аминокислота phenybut, таблетки от стресса».

Продавцы товара не скрывают, что он «является ноотропом», но при этом добавляют, что он «не является лекарственным средством».

В магазинах спортивного питания фенибут продается под вывеской «БАДы, Вкусности и всё для ПП» (правильного питания. — Ред.). Некоторые карточки содержат пометку «бестселлер». Здесь описание препарата адаптировано под запросы спортсменов — такой БАД «повышает самочувствие, усиливает регенерацию при использовании перед сном, обеспечивает заряд энергии на целый день, устраняет негативные последствия стресса, повышает выработку гормона роста и роста мышц, борется с катаболизмом, способствует более быстрому сжиганию жира…»

Обнаружить фенибут в составе некоторых «бустеров с ноотропным действием» или «релаксантов» можно только на обратной стороне упаковки. Такие препараты продаются так же как «предсонные комплексы» или «анаболики» и не имеют свидетельства о госрегистрации, заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Среди них есть БАДы с дозами фенибута, суммарно достигающими 4 тыс. мг в сутки. Это при том, что стандартные, то есть прописанные врачом, дозы фенибута составляют максимум 750–1,5 тыс. мг в сутки, рассказал «Известиям» главврач клиники «Зависимость 24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Четыре тысячи миллиграмм в сутки — это очень большая дозировка, она грозит нарушением сна и увеличением тревоги, то есть эффектами, противоположными заявленным. Также при бесконтрольном приеме и больших дозировках фенибут может вызывать зависимость», — сказал нарколог.

Фенибут, добавил врач, не влияет на рост мышечной массы и влиять не может. На это влияют гормоны роста, анаболические стероиды, тестостерон.

В США фенибут не зарегистрирован как лекарственное средство, это позволяет компаниям производить и продавать его под видом БАДов, в том числе за пределами страны, объяснил руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец. В Росздравнадзоре «Известиям» заявили, что намерены совместно с Роскомнадзором заблокировать описанные препараты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без покойного сна: как ноотропные препараты продают под видом БАДов