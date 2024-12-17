Реклама
Прямой эфир
Общество
Владельца затонувшего танкера штрафовали за незаконную перевозку опасных грузов
Мир
Небензя указал на нежелание Киева продвигаться к мирному соглашению
Экономика
Спрос на растворимый кофе в интернете вырос на 30%
Мир
Черногория направит двух инструкторов для миссии НАТО по обучению ВСУ
Экономика
Рост экономики в России в 2025 году замедлится до 1,5%
Мир
В Сирии пройдет референдум по новой форме правления
Экономика
Россиян атакует банковский троян под видом трекера посылок
Общество
Камбулова сообщила об обезвреживании саперами остатков ракет в Таганроге
Мир
FT сообщила об ухудшении психического здоровья во всем мире
Экономика
Быстрее всего в 2024 году зарплаты росли у водителей, сварщиков и промоутеров
Мир
СМИ сообщили о пяти погибших при стрельбе в христианской школе в США
Общество
МЧС предупредило москвичей о грядущей метели в столице
Мир
МИД Украины назвал предложение Венгрии о перемирии аморальными манипуляциями
Экономика
Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях
Общество
В 55 российских регионах начали взвешивать мусоровозы
Происшествия
В СК организовали проверку после падения с высоты двух человек в Перми
Политика
В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино
Наука и техника
Первый в России контраст позволит заменить КТ на УЗИ

Препарат фенибут свободно продают в Сети под видом БАДов для роста мышц

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Рецептурный препарат фенибут свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц, сообщили «Известиям» эксперты проекта «Не рискуй. Проверь!» российской ассоциации «Антиконтрафакт».

ПодБАДрили: как под видом чудо-лекарств продают концентраты для газировки
В схеме обмана пенсионеров — газета «ПроЗдоровье», липовые распродажи и сайт «Здравомед» с наценками до 4200%

Ноотропное лекарство от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без рецепта. Там его позиционируют под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов.

«Известия» убедились в наличии в Сети большого ассортимента таких препаратов. Некоторые из них содержат слово «фенибут» прямо в названии, другие скрывают его в составе за рядом разрешенных веществ. Например, «концентрат пищевой Phenibut Pro 500 мг / Фенибyт Про» продается на одном из маркетплейсов как «антидепрессант, успокоительное для взрослых без рецепта, аминокислота phenybut, таблетки от стресса».

Продавцы товара не скрывают, что он «является ноотропом», но при этом добавляют, что он «не является лекарственным средством».

В магазинах спортивного питания фенибут продается под вывеской «БАДы, Вкусности и всё для ПП» (правильного питания. — Ред.). Некоторые карточки содержат пометку «бестселлер». Здесь описание препарата адаптировано под запросы спортсменов — такой БАД «повышает самочувствие, усиливает регенерацию при использовании перед сном, обеспечивает заряд энергии на целый день, устраняет негативные последствия стресса, повышает выработку гормона роста и роста мышц, борется с катаболизмом, способствует более быстрому сжиганию жира…»

Обнаружить фенибут в составе некоторых «бустеров с ноотропным действием» или «релаксантов» можно только на обратной стороне упаковки. Такие препараты продаются так же как «предсонные комплексы» или «анаболики» и не имеют свидетельства о госрегистрации, заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Среди них есть БАДы с дозами фенибута, суммарно достигающими 4 тыс. мг в сутки. Это при том, что стандартные, то есть прописанные врачом, дозы фенибута составляют максимум 750–1,5 тыс. мг в сутки, рассказал «Известиям» главврач клиники «Зависимость 24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

«Четыре тысячи миллиграмм в сутки — это очень большая дозировка, она грозит нарушением сна и увеличением тревоги, то есть эффектами, противоположными заявленным. Также при бесконтрольном приеме и больших дозировках фенибут может вызывать зависимость», — сказал нарколог.

Фенибут, добавил врач, не влияет на рост мышечной массы и влиять не может. На это влияют гормоны роста, анаболические стероиды, тестостерон.

В США фенибут не зарегистрирован как лекарственное средство, это позволяет компаниям производить и продавать его под видом БАДов, в том числе за пределами страны, объяснил руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец. В Росздравнадзоре «Известиям» заявили, что намерены совместно с Роскомнадзором заблокировать описанные препараты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без покойного сна: как ноотропные препараты продают под видом БАДов

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024