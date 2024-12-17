Без покойного сна: как ноотропные препараты продают под видом БАДов

Рецептурное лекарство «Фенибут» свободно продают в интернете под видом БАДа для роста мышц, сообщили «Известиям» в ассоциации «Антиконтрафакт». Ноотропный препарат от тревоги и стресса закон позволяет продавать только в аптеке, но на деле его можно купить в разделах спортивного питания без всякого рецепта. Там его позиционируют под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов. Передозировка препарата может привести к нарушениям сна, росту тревоги и возникновению наркозависимости , утверждают врачи. О том, чем еще опасен «фенибутовый» БАД и как он попал в свободную продажу, — в материале «Известий».

Как «Фенибут» попал в интернет

«Фенибут», который назначают пациентам с различными формами тревожного и депрессивного расстройства, можно купить в интернете без рецепта, рассказали «Известиям» эксперты проекта «Не рискуй. Проверь!» российской ассоциации «Антиконтрафакт». Редакция изучила предложенные экспертами ссылки и убедилась в наличии большого ассортимента таких препаратов.

Некоторые из них содержат слово «фенибут» прямо в названии, другие скрывают его наличие в составе за рядом разрешенных веществ. Например, «концентрат пищевой Phenibut Pro 500 мг / Фенибyт Про» продается на одном из маркетплейсов как «антидепрессант, успокоительное для взрослых без рецепта, аминокислота phenybut, таблетки от стресса».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тип товара — БАД седативный, который «улучшает сон, повышает производительность, креативность мышления, способность решения сложных задач, скорость усвоения информации». Продавцы товара не скрывают, что «Фенибут Про» «является ноотропом», но при этом добавляют, что он «не является лекарственным средством». На маркетплейсах 60 штук такого средства по 400 мг можно купить по цене чуть более 3 тыс. рублей, в то время как в аптеках он стоит от 114 до 1,3 тыс. рублей за 20 таблеток. В аптеках он продается в разделе «ноотропные препараты», при заказе через интернет высвечивается пометка «по рецепту».

В магазинах спортивного питания «Фенибут» продается под вывеской «БАДы, вкусности и всё для ПП» (правильного питания. — Ред.). Некоторые карточки содержат пометку «бестселлер». Здесь описание препарата адаптировано под запросы спортсменов — такой БАД «повышает самочувствие, усиливает регенерацию при использовании перед сном, обеспечивает заряд энергии на целый день, устраняет негативные последствия стресса, повышает выработку гормона роста и роста мышц , борется с катаболизмом, способствует более быстрому сжиганию жира…» 100 таблеток по 500 и 900 мг можно купить по цене от 4 тыс. до 8,8 тыс. рублей.

Для мышц и либидо

«Известия» нашли более десятка БАДов, где «Фенибут» не указан в карточке товара и не содержится в его названии. Такой препарат продают в категории «бустер с ноотропным действием» или «релаксант», обнаружить в его составе «Фенибут» можно только на обратной стороне упаковки. Эти товары реализуют также как «предсонные комплексы» или «анаболики».

Например, в «Предсоннике Epic Labs Night Dream» (60 таб.) за 1890 рублей «Фенибут» присутствует в дозировке 430 мг. Но узнать об этом можно, либо уже купив препарат, либо внимательно изучив представленные в карточке товара фотографии . Там на оборотной стороне упаковки мелким шрифтом можно разглядеть «Фенибут» в составе с другими успокоительными: пассифлорой, корнем валерьяны и мелатонином.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще один «предсонный комплекс для мощного буста тестостерона и гормона роста во время сна» — Revange Anabolic Dreams 90 caps — содержит около десятка «самых топовых ингредиентов для разгона анаболических процессов, повышения качества сна, производительности и сексуальной жизни во время бодрствования». В их числе — «Фенибут». Стоит препарат 7 тыс. рублей. Один из пользователей в комментариях сокрушается, что цена не позволяет ему пить этот «прекрасный микс» круглый год.

В большинстве замаскированных под БАДы препаратов «Фенибут» содержится в клинически допустимой дозировке от 150 до 450 мг. Но есть и упаковки с лошадиными дозами лекарства, суммарно достигающими 4000 мг в сутки. Это при том, что стандартные, то есть прописанные врачом дозы препарата составляют максимум 750–1500 мг в сутки, рассказал «Известиям» главврач клиники «Зависимость 24», психиатр-нарколог Алексей Казанцев

— 4000 мг в сутки — это очень большая дозировка, она грозит нарушением сна и увеличением тревоги, то есть эффектами, противоположными заявленным , — сказал нарколог. — Также при бесконтрольном приеме и больших дозировках «Фенибут» может вызывать зависимость.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Препарат, добавил врач, не влияет на рост мышечной массы и влиять не может. На это влияют гормоны роста, анаболические стероиды, тестостерон.

Кроме того, как следует из открытых источников, «Фенибут» положительно реагирует на допинг-пробы. Обнаружение у спортсмена даже небольших количеств препарата будет рассмотрено как нарушение антидопинговых правил.

Откуда таблетки

В США «Фенибут» не зарегистрирован как лекарственное средство, это позволяет компаниям производить и продавать его под видом БАДов — в том числе за пределами страны.

— Именно так импортный «Фенибут», замаскировавшись под добавку, попадает на российский рынок, где и распространяется чаще всего в категории «Спортивное питание», скрываясь от надзора контролирующих органов, — объяснил руководитель проекта «Не рискуй. Проверь!» Сергей Зеленец. — Наши специалисты совместно с экспертами международной ассоциации «Антиконтрафакт» не обнаружили в свободной продаже без рецепта препараты с «Фенибутом» российских производителей. Все «добавки» с этим лекарственным веществом попадают в интернет-магазины из-за рубежа.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Свободная продажа «Фенибута» в России запрещена, но продавцы обходят этот закон, помещая его в разделы спортивного питания под видом седативных БАДов, витаминов, тренировочных комплексов и релаксантов , пояснил «Известиям» эксперт по противодействию распространения контрафактной и фальсифицированной продукции Александр Носенко.

— Препараты с прямым названием «Фенибут» или его указанием в карточке товара обычно стоят у маркетплейсов в стоп-листе, — отметил эксперт. — Поэтому это название не добавляют в описание, а само лекарство заявляют как «сонник после тренировки».

Что говорят маркетплейсы

На площадке запрещена продажа БАДов без регистрации, все товары в категории БАД попадают в продажу только после ручной проверки документов, заявили «Известиям» в пресс-службе Ozon.

— Это код маркировки, если товар ввезен в Россию после 1 октября 2023-го, а если после — свидетельство о государственной регистрации. Продажа БАДов без СГР запрещена. На площадке также запрещена продажа любой пищевой продукции, в составе которой есть вещества из списка запрещенных для категории БАДов . Эта мера поможет оградить покупателей от продукции, которая потенциально может быть опасной, — отметили там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Wildberries в 2022 году провел полную интеграцию с государственным реестром БАДов и витаминных комплексов Евразийской экономической комиссии и заблокировал уже более 3,5 тыс. карточек товаров по причине отсутствия в них СГР. Потребитель может проверить номер СГР в карточке товара в разделе «Характеристики и описание», сообщили там.

— Wildberries регулярно мониторит карточки товаров и блокирует те из них, которые представлены в любой другой категории, кроме БАД, — добавили в маркетплейсе. — При создании карточки товара продавец обязуется не размещать ее в не соответствующей товару категории, эти правила закреплены офертой.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Интернет-площадки стараются оперативно удалять не соответствующие закону товары и блокировать недобросовестных продавцов, но этого не всегда достаточно, отметил в разговоре с «Известиями» первый вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов.

— Сейчас разрабатывается законопроект «О платформенной экономике», который должен усилить регулирование интернет-торговли , — сообщил он. — Во-вторых, необходимо усилить сотрудничество с общественными организациями. Это позволит создать механизмы контроля за товарами, сформировать пространство доверия для граждан. Такой проект мы сейчас прорабатываем с крупнейшими площадками.

«Известия» направили карточки товаров с «Фенибутом» в Роспотребнадзор — там заявили, что они не имеют СГР и не указаны в реестре. А в Росздравнадзоре «Известиям» заявили, что намерены совместно с Роскомнадзором заблокировать описанные препараты.