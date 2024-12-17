Российские блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях

Российские крупные блогеры в разы нарастили доходы в запрещенных соцсетях, несмотря на их блокировку. Только в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) доход от рекламы вырос почти на 20%, до 130 млн рублей, рассказали «Известиям» в Ассоциации блогеров и агентств.

В целом рекламодатели потратили на рекламу в Instagram, X (бывш. Twitter), Facebook (принадлежит признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ) за 11 месяцев 2024 года в восемь раз больше, чем годом ранее — 4,7 млрд рублей.

«Основной рост доходов связан скорее с увеличением стоимости размещений, нежели с притоком новых рекламодателей. В рамках структуры Meta наиболее важным игроком рекламного рынка выступает Instagram, так как именно эта платформа интересна блогерам в силу своего функционала и алгоритмов — лента рекомендаций позволяет «завируситься» коротким роликам. Именно формат Reels сейчас наиболее излюбленный не только в качестве регулярного контента, но и для рекламных интеграций», — объяснили в АБА.

Управляющий партнер агентства цифровых коммуникаций Heads'made Ярослав Мешалкин отметил, что наибольшие объемы аудитории пока еще остаются у блогеров в запрещенных сетях, им не удалось массово перевести ее на легальные медиаплатформы.

«В то же время процесс «переливания» аудитории продолжается, и с течением времени ситуация как минимум выровняется. Наиболее перспективной платформой в 2025 году я вижу Telegram, где наблюдается значительный рост и маркетинга через лидеров мнений, и классического рекламного продвижения», — сказал он.

По его словам, развитие функционала мини-приложений и видеоформатов, на которое команда Павла Дурова явно делает ставку, откроет массу дополнительных возможностей для рекламодателей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Позолотили ручку: блогеры нарастили доходы в запрещенных соцсетях