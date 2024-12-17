Спрос на растворимый кофе в интернете вырос на 30%

Спрос на растворимый кофе в интернете в 2024 году вырос на 30%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики компании «Май», которые провели исследование продаж горячих напитков на основе данных декабря этого года к прошлому.

«В онлайн-сегменте на 23% выросли продажи чая. Кофе также подрос на 20%. Притом доля в онлайн-продаж чая составляет 6%, в то время как доля продаж в e-com в общей структуре продаж кофе — на уровне около 28%. Наибольшую динамику в 2024 году показал растворимый кофе — плюс 30% к прошлогодним показателям», — говорится в исследовании.

В офлайн-продажах, по данным исследования, ситуация совершенно иная: рынок демонстрирует постоянный, хоть и замедленный спад. Продажи чая в 2024 году снизились на 4%, а спрос на растворимый кофе остался практически неизменным (–1%). При этом натуральный кофе в офлайн-сегменте показал умеренный рост — +5,3%.

Ранее, 16 декабря, врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала «Известиям», что некоторым людям стоит ограничить или полностью исключить кофе из своего рациона. В первую очередь это касается детей, беременных и людей с высоким кровяным давлением. Говоря о детях, она отметила, что до 12 лет кофе в рационе ребенка быть не должно. А после можно давать не более одной чашки в день. Для взрослых людей, у которых нет проблем со здоровой, норма — две-три кружки в день.