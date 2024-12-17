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В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино
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В России хотят ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино

В ГД внесут законопроект об уголовной ответственности за рекламу онлайн-казино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В России предлагают ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино. Как выяснили «Известия», такой законопроект будет внесен в Госдуму 17 декабря первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрием Гусевым и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. Согласно документу, парламентарии предлагают наказывать за это лишением свободы до шести лет.

«В России активно распространяются запрещенные законом игорные заведения (онлайн-казино), доступные в сети интернет. Несмотря на наличие прямого запрета на их деятельность, технически такие площадки находятся на зарубежных серверах, а их игроками становятся российские граждане», — пояснил «Известиям» Миронов.

По его словам, это говорит о недостаточном регулировании данной сферы со стороны государства.

В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что в настоящее время в России не существует весомой ответственности за рекламу и продвижение онлайн-казино. За такое нарушение в рамках КоАП предусматривается лишь штраф в 2–2,5 тыс. рублей, причем количество административных дел невелико. Так, исходя из ответа депутатам от МВД, по ст. 14.1.1 КоАП «Незаконные организация и проведение азартных игр» в 2023 году было вынесено всего 104 протокола, в 2022 году — пять, в 2021 году — 19, в 2020 году — 20, в 2019 году — 55.

«Лудоман — горе в семье. Несмотря на запреты, растет популярность онлайн-казино. Нынешние штрафы слишком малы, чтобы отвадить нарушителей. Предлагаем значительно усилить ответственность за рекламу таких заведений. Это включает большие штрафы и даже тюремные сроки для нарушителей. Наша цель — защитить граждан и особенно детей от ловушек «одноруких бандитов», — пояснил необходимость ужесточения наказания «Известям» Гусев.

Ставок больше: россияне стали чаще посещать легальные казино
А запрещенные игорные зоны обосновались в даркнете

В середине октября в Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма сообщили «Известиям», что почти 500 тыс. человек посетили российские игорные зоны в III квартале 2024 года. По сравнению с июлем—сентябрем прошлого года этот показатель увеличился на 18%.

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